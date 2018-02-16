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Şehidin adı mezun olduğu okulda yaşayacak

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara’da görevi başında şehit olan eski öğrencileri Astsubay Kıdemli Çavuş Feyyaz İlhan’ın adını yeni kurulan atölyeye verdi.Mudanya METEM Müdürü Bülent...

Şehidin adı mezun olduğu okulda yaşayacak

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara’da görevi başında şehit olan eski öğrencileri Astsubay Kıdemli Çavuş Feyyaz İlhan’ın adını yeni kurulan atölyeye verdi.Mudanya METEM Müdürü Bülent...

16 Şubat 2018 Cuma 17:01
Şehidin adı mezun olduğu okulda yaşayacak

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Dörtçelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara’da görevi başında şehit olan eski öğrencileri Astsubay Kıdemli Çavuş Feyyaz İlhan’ın adını yeni kurulan atölyeye verdi.

Mudanya METEM Müdürü Bülent Gül ve okul yönetiminin aldığı bir kararla yeni kurulan atölyeye “Şehit Feyyaz İlhan Bilişim Teknolojileri Atölyesi” adı vreldi. Düzenlenen anma programı sonrası atölye açıldı. Açılışa Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Murat Ünal, Milli Eğitim Müdürü Osman Şeker, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Dursun, Kurmay Yarbay Ali Kandemir, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu ve davetliler katıldı.

Okul Müdürü Gül, Şehit İlhan adına açılan sınıfı tanıttı. Sınıf öğretmeni Serkan Başkurt, öğrencisi şehit Feyyaz İlhan’ın nasıl bir öğrenci olduğunu anlatırken duygulandı. Misafirler sıralara oturarak şehidi andı.
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