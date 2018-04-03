Sargın’dan Kayışoğlu’na çağrı:

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, son günlerde ağaç kesimleri ile ilgili çıkan iddialara cevap verdi.

Sahil projesiyle alakalı bilgi kirliliğine dikkat çeken Sargın, sahilde başlayan ağaç dikim çalışmalarını yerinde inceledi. İznik sahilinin adeta ağaçlık bir koruya dönüşeceğini dile getiren Başkan Sargın, asılsız iddialara da cevap verdi. Başkan Sargın, “İznik sahil projesi çalışmaları fasılasız devam ediyor. Şu an hem ağaçlandırma hem de peyzaj çalışmalarına başlamış bulunmaktayız. Bundan yaklaşık bir hafta evvel CHP Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kesilen 3 deli kavak ağacıyla ilgili bizlere suçlamalarda bulundu. Kendine has üslubu ile yaptığı suçlamalara cevap verme ihtiyacı duydum. Nurhayat Hanım bizlere bunlar insan düşmanı, bunlar ağaç düşmanı, bunlar vatan düşmanı, Allah’ın nimetini yıkan bir haydut sürüsü gibi ithamlarda bulundu. Ve arkasından da, hem Bursa’yı, hem de İznik’i seçimlerde kaybedecekler diye serzenişte bulundu.Ben kendisine şunu söylemek istiyorum: Nurhayat Hanımefendi, merak etmeyin, bu AK kadrolar hem Bursa’yı, hem İznik’i ve 17 ilçeyi AK belediyecilik ile buluşturacaklardır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Sayın vekil, haydut sürüsünü arıyorsanız, pek fazla aramanıza gerek yok. Geçen günlerde hapishanede ziyaret etmiş olduğunuz PKK’ı teröristlere baktığınız zaman haydut sürüsünü görmüş olursunuz. Eğer hizmeti görmek istiyorsanız buyurun İznik’e gelin. Sayın vekilim, sizlerin İznik’te ki bu hizmetleri tabii ki anlamanız mümkün değil. Çünkü CHP’nin tarihine baktığınız zaman İznik’e yapılan hizmet kadar Türkiye geneline hizmet yapılamamıştır. Tabii ki sizin derdinizi de anlıyoruz. Sizin Türkiye genelinde yapamadığınız hizmetleri bizler İznik’te gerçekleştiriyoruz. Ben Nurhayat Hanımefendiyi hizmet görmesi için İznik’e davet ediyorum. Bu konuda AK kadrolar olarak sizlere ders vermeye hazırız. Siz bunlar insan değil diyerek neyi kastettiniz bilemiyorum, ama biz insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturu ile çalışıyoruz. Ağaç düşmanlığından bahsediyorsunuz. Son günlerde keşke ağaç dikim programlarına katılmış olsaydınız. İşte daha geçen gün Göllüce sahilimizi 400 adet fidanla buluşturduk. Ondan önce yeşil alanlarımızı, çocuk parklarımızı yüzlerce ıhlamur ağacı ile buluşturduk. Ve şu anda da ilk etapta İznik sahilini 500’e yakın ağaç ile buluşturuyoruz.Ve önümüzde ki günlerde de Elbeyli Mahallesi’nde de de bir ağaçlandırma çalışmamız olacak. Ben sizleri buraya davet etmek istiyorum.Nasıl ağaçlandırma yapılırmış gelin hep birlikte izleyelim” dedi.