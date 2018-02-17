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Şap hastalığının yok edilmesi…

İzmir’de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, şap hastalığının yok edilmesine yönelik eğitim verildi. Teorik eğitimlerin ardından il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personel ile Malatya’nın da aralarında bulunduğu, Ankara, İzmir, Manisa, Kütahya, Zonguldak, Isparta, Eskişehir, Muğla, Edirne, Antalya, Ordu, Hatay, Uşak, Amasya, Şanlıurfa, Burdur, Afyon ve Sivas illerinde görevli 92 resmi veteriner hekimin katılımıyla kapsamlı bir tatbikat da gerçekleştirildi.

Şap hastalığının yok edilmesi…

İzmir’de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, şap hastalığının yok edilmesine yönelik eğitim verildi. Teorik eğitimlerin ardından il ve ilçe müdürlüklerinde görevli teknik personel ile Malatya’nın da aralarında bulunduğu, Ankara, İzmir, Manisa, Kütahya, Zonguldak, Isparta, Eskişehir, Muğla, Edirne, Antalya, Ordu, Hatay, Uşak, Amasya, Şanlıurfa, Burdur, Afyon ve Sivas illerinde görevli 92 resmi veteriner hekimin katılımıyla kapsamlı bir tatbikat da gerçekleştirildi.

busabahh
busabahh
17 Şubat 2018 Cumartesi 11:44
Şap hastalığının yok edilmesi…

İzmir’in Menemen ilçesinde bulunan Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (UTAEM) 5 gün süren ‘Tam Zamanlı Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi’ eğitimi verildi. Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ayşe Şener Denizli’nin açılışını yaptığı eğitimde, Bakanlık ve Şap Enstitüsü’nde görevli konu uzmanı personel tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

İZLENECEK PROSEDÜRLER HAKKINDA DA BİLGİLER VERİLDİ

‘Tam Zamanlı Saha Tatbikatı ve Salgın Yönetimi’ konulu eğitimde olası bir şap salgınının etkin bir şekilde nasıl kontrol edileceği ve hastalığın nasıl yok edileceği ile salgın sırasında ve sonrasında uygulanacak prosedürleri içeren ‘Acil Eylem Planı’ hakkında ilgili personel bilgilendirildi ve planın uygulama aşamaları anlatıldı. Uygulamalı saha tatbikatı da gerçekleştirildi.Gerçekleştirilen tatbikat sayesinde olası şap hastalığı salgınında ortaya çıkabilecek muhtemel sorunlar ve bunlarla ilgili çözüm yolları uygulamalı olarak gösterildi ve en hızlı şekilde hastalık teşhisinden başlayarak, yayılmasının önüne geçilmesi ve tedavisi için izlenecek prosedürler hakkında da bilgiler verildi.

2020’DE TAMAMEN ORTADAN KALKMASI HEDEFLENİYOR

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yayınlanan ‘Şap Hastalığından Arilik Genelgesi’ kapsamında, 2020 yılına kadar ülkemizde şap hastalığının tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor. İlgili genelge ile 2020 yılında Trakya Bölgesinin ‘Aşısız Arilik’, Anadolu bölgesinin ise ‘Aşılı Arilik’ statüsü kazanması planlanıyor.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda Ve Kontrol Genel Müdürlüğüşap Hastalığı
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