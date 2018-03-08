Şanlıurfalı kadınlar Mehmetçiğe destek için sınıra gitti

Eyyübiye Belediyesi Kadın Destek Merkezindeki kadınlar, Belediye Başkanı Mehmet Ekinci ile birlikte, 8 Mart Dünya Kadınlar gününde, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatını yürüten Mehmetçik’le bir araya gelmek için sınıra gitti.

Eyyübiye Belediyesi Kadın Destek Merkezindeki kursiyerler ile AK Parti Eyyübiye Kadın Kolları Üyeleri 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında, Afrin’de Zeytin Dalı Harekatını yürüten Mehmetçik’le bir araya gelmek için sınıra gitti. Şanlıurfalı kadınlara Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, eşi Ayşe Ekinci ve AK Parti Eyyübiye İlçe Kadın Kolları Başkanı Tuba Pişkin İnan de eşlik etti. Müze önünde toplanan kadınlar, sınırda Mehmetçike baklava ikramı ederek görev yapan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayacak. Kadınların ilk önce Gaziantep’in İslahiye ilçesine, ardından Mehmetçiklerimiz için Hatim ve Fetih Duası yapmak için Hatay’ın Hassa ilçesine gidecekleri belirtildi. Ellerinde Türk Bayraklarıyla yola çıkan Eyyübiyeli kadınlara eşlik eden Belediye Başkanı Mehmet Ekinci,” Bu günü daha anlamlı hale getirmek için, Eyyübiyeli kadınlarla beraber sınıra gidiyoruz” dedi. Eyyübiyeli kadınlarla beraber sınıra gidiyoruz

Başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm kadınların gününü kutlayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, bu günü anlamlı hale getirmek için sınırda vatan için cephede savaşan Mehmetçiğe moral vermeye gittiklerini belirterek,” Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum. Başta şehit anneleri, gazi yakınları ve şu anda sınırlarımızı korumakta olan Mehmetçiklerimizin yakınlarına, eşlerine, ablalarına saygılarımızı sunuyoruz. Onların Kadınlar gününü kutluyorum. Farklı bir etkinliğe imza atabilirdik ama bu günü daha anlamlı hale getirmek için Eyyübiyeli kadınlarla beraber sınıra gidiyoruz. Geride ablalarını, annelerini, kardeşlerini bırakan Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu göstermek için sınıra gidiyoruz. Bu organizasyona katılan bütün kadınlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Bu yolculuğumuzda inşallah yol boyunca dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Bu vesileyle bu günün daha anlamlı olmasını sağladıkları için kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum“dedi.

Bu günü Mehmetçik için dualarla geçireceğimiz gün yapalım

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin eşi Ayşe Ekinci de, ”Zor şartlar altında yaşayan, kadınlığını, anneliğini yerine getirmeye çalışan herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günün kutluyorum. Bizim için duygusal bir yolculuk olacak. İnşallah oradaki Mehmetçiklerimiz de bizleri görünce mutlu olurlar. Bugün şehit ailelerinin, gazi yakınlarının günü olsun. Bu günü kutlamalardan ziyade Mehmetçiğimiz için dualarla geçirebileceğimiz bir gün yapalım. Bir kez daha tüm kadınların gününü kutluyorum “şeklinde konuştu.

AK Parti Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı Tuba Pişkin İnan da,” Hepimizin 8 Mart dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Şehit aileleri, gazi aileleri, sınırda çarpışan askerlerimizin annelerinin, kardeşlerinin, eşlerinin günü kutlu olsun. Bu organizasyonu yapıp Eyyübiyeli kadınları Mehmetçiğimizle buluşturan Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Ekinci’ye çok çok teşekkür ediyorum “ifadelerini kullandı.

Otobüslere binen kadınlar Mehmetçikle buluşmak üzere sınıra gitti.