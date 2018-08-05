SANİYE SANİYE İSTATİSTİK

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hizmet araçlarının yönünü, hızını, seyahat güzergâhını, belirli bölgelere giriş ve çıkışını görebilmek için Araç Takip Sistemi’ni uyguluyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Uyguladığımız sistem sayesinde hizmet araçlarımıza uydudan konum bilgisi aktaran GPS cihazı ile GSM hattı bulunan KİT’ler yerleştirdik. Araçların takip edilmesi ve yönetilmesine imkân veren sistem ile saniye saniye kullanım istatistikleri tutuluyor. Harita üzerinde izlenen aracın kullanım istatistikleri de rapor halinde birim müdürlerine gönderiliyor. Birim müdürleri görmek istediği aracın yerini internet üzerinden kontrol edebiliyor. Sistem sayesinde, gereğinden uzun molalar, aşırı rölanti süresi, çalışma bölgesi ihlalleri ve rota ihlallerinin önüne geçiliyor. Araç takip sisteminin en büyük faydalarından biri de, aracı kullanan şoförün trafik kurallarına ne derece uyduğunu gözlemlemenizi sağlamasıdır. Uyguladığımız bu sistem ile yakıt seviyesindeki hızlı yükselişi takip edebiliyor, yakıt tasarrufu ile ilgili önlemler alınabiliyor” sözlerini kaydetti. (Bülten) busabahmalatya.com