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Sandıklı’da Dünya Sağlık Günü yemeği

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarına Dünya Sağlık Günü münasebetiyle yemek verdi.Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında bulunan termal bir otelde verilen yemeğe; Sandıklı Kaymakamı Köksal Şakalar,...

Sandıklı’da Dünya Sağlık Günü yemeği

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarına Dünya Sağlık Günü münasebetiyle yemek verdi.Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında bulunan termal bir otelde verilen yemeğe; Sandıklı Kaymakamı Köksal Şakalar,...

13 Nisan 2018 Cuma 12:22
Sandıklı’da Dünya Sağlık Günü yemeği

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, ilçede görev yapan sağlık çalışanlarına Dünya Sağlık Günü münasebetiyle yemek verdi.

Sandıklı Hüdai Kaplıcalarında bulunan termal bir otelde verilen yemeğe; Sandıklı Kaymakamı Köksal Şakalar, İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal, Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekimi Hazım Bozca, İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyleri Sağlık çalışanları ve eşleri katıldı.

Katılımlarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür eden Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Dünya Sağlık günü dolayısı ile bir arada olduk. Sağlık camiamız ile birlikte olmak ayrı bir mutluluktu. Kalkınmış ve gelişmiş bir millet olmanın yolunun toplumun sağlıklı bireylerden oluşmasını sağlamakla mümkündür. Dünya Sağlık Haftası’nda bütün vatandaşlarımıza, sevdikleriyle birlikte sağlıklı bir yaşam diliyor, vatandaşlarımızın ve sağlık sektöründe görev yapan tüm çalışanların Sağlık Haftası’nı kutluyorum” dedi.
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