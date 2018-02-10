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Sandıklı İlçe Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Ocak güven tazeledi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçe Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Ocak güven tazeledi.Düğün salonunda yapılan genel kurul toplantısında mevcut Başkan İbrahim Ocak ile Nihat Ünal’ın listeleri yarıştı. Seçim öncesi...

Sandıklı İlçe Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Ocak güven tazeledi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçe Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Ocak güven tazeledi.Düğün salonunda yapılan genel kurul toplantısında mevcut Başkan İbrahim Ocak ile Nihat Ünal’ın listeleri yarıştı. Seçim öncesi...

10 Şubat 2018 Cumartesi 12:30
Sandıklı İlçe Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Ocak güven tazeledi

Afyonkarahisar’ın Sandıklı İlçe Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İbrahim Ocak güven tazeledi.

Düğün salonunda yapılan genel kurul toplantısında mevcut Başkan İbrahim Ocak ile Nihat Ünal’ın listeleri yarıştı. Seçim öncesi iki aday da ellerini kaldırarak birlik fotoğrafı çektirdiler ve sonuç ne çıkarsa çıksın kazananın Sandıklı şoför esnafının olacağını belirttiler. Seçimde 302 üye oy kullandı ve 213 oy alan İbrahim Ocak yeniden başkan seçilirken. Nihat Ünal’ın listesi ise 80 oyda kaldı, 9 oy geçersiz sayıldı.

İbrahim Ocak, konuşmasında, yaptığı çalışmaların yapacaklarının teminatı olduğunu belirterek, üyelerle birlik ve beraberlik içerisinde olacaklarını belirtti.
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