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Sancaktar Türbesi’nde restorasyon

Sancaktar Türbesi’nde yapılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmaların en kısa zamanda bitmesi bekleniyor.

Sancaktar Türbesi’nde restorasyon

Sancaktar Türbesi’nde yapılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Çalışmaların en kısa zamanda bitmesi bekleniyor.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:04
Sancaktar Türbesi’nde restorasyon

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, restorasyon çalışmaları tamamlanmak üzere olan Sancaktar Türbesi’nde incelemelerde bulundu.

SANCAKTAR BABA TÜRBESİ SON AŞAMADA

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi eserlerin tek tek restore edildiğine dikkat çekerek, “Burası hem cami bazında hem de Sancaktar Türbesi bazında tescil edilmiş iki eserimiz. Camiyi daha önceki süreç içerisinde Vakıflar ile birlikte yapıldı. Etrafının kamulaştırılması da Battalgazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilerek yapımı gerçekleşti. Tabi hemen caminin bitişiğinde mevcut bir ev vardı, o evin kaldırılması gerekiliyordu, o evin kamulaştırılması Battalgazi Belediyemiz tarafından yapılarak burada görünmeyen Sancaktar Türbesi de Karahan Camii ile mütenasip bir şekilde birleştirilerek Sivas Koruma Kurulu tarafından aldığımız proje onayıyla yapımı gerçekleşti. Hemen caminin alt kısmında olan Horasan Baba türbesi de yine orada bir ev vardı evin kamulaştırılması Battalgazi Belediyemiz tarafından yapılarak Horasan Baba türbesinin de ortaya çıkarılması ve eski kitabeli çeşmenin de aslına uygun şekilde yapımı gerçekleşti. Bugün artık burada Sancaktar Baba Türbesi son aşamaya gelmiş. Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisinde. Yani caminin hem alt kısmında ki Horasan Baba türbesi, hem de üst kısmında Sancaktar Türbesi’nin restorasyon işlemleri ve çevre düzenleme işlemleri Battalgazi Belediyesi tarafından yapılarak vatandaşımızın hizmetine en kısa zamanda açılmasını düşünüyoruz. Bu çalışmaları yapan ilgili müellif firma olsun, bizim Battalgazi Belediyemizin Park ve Bahçeler ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze de bu anlamda teşekkür ediyorum. Kültürel varlıklarımızın öne çıkarılması, gelecek kuşaklara aktarılması ve yok olmaya terk edilmiş bu ecdat yadigârının ayağa kaldırılması da vebali bir sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğumuzu da yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz, huzurunu ve şerefini yaşıyoruz. Bu çalışmaların memleketimize, geçmişimize ve geleceğimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” sözlerine yer verdi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Sancaktar TürbesiRestorasyonSelahattin Gürkan
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