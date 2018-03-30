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SANATÇILAR TEMA VAKFI İÇİN SAHNEYE ÇIKACAK

Ünlü sanatçılar TEMA Vakfı’nın özel yayınında çocuklar ve doğa için gönüllü olarak sahneye çıkıyor.

SANATÇILAR TEMA VAKFI İÇİN SAHNEYE ÇIKACAK

Ünlü sanatçılar TEMA Vakfı’nın özel yayınında çocuklar ve doğa için gönüllü olarak sahneye çıkıyor.

30 Mart 2018 Cuma 10:47
SANATÇILAR TEMA VAKFI İÇİN SAHNEYE ÇIKACAK

Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkların korunması için çalışan ve bugüne kadar 3 milyondan fazla çocuğa doğa eğitimleriyle ulaşan TEMA Vakfı, “Umut Yeşerten Şarkılar” özel yayınında ünlü sanatçıları bir araya getiriyor. 1 Nisan Pazar akşamı saat 22.00’de gerçekleşecek olan özel yayın, NTV’de canlı yayınlanacak ve tüm şarkılar 'çocuklar' ve 'doğa' için söylenecek.

HER SMS BİR ÇOCUĞUN DOĞA EĞİTİMİNE DESTEK OLACAK

Konuyla ilgili bilgiler veren TEMA Vakfı Malatya Yeşilyurt İlçe Sorumlusu Ulaş Mete, “TEMA Vakfı, 26 yıldır toprak odaklı çalışmaların yanı sıra, başta çocuklar olmak üzere toplumun tüm kesimlerine doğa eğitimleri veriyor. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan iş birliği kapsamında her yıl okul öncesinden lise eğitimine kadar her yaştan yüz binden fazla çocuğun katılımıyla ücretsiz doğa eğitimleri gerçekleştiriliyor. Yayın öncesi ve sırasında gerçekleştirilecek kampanyayla 60 bin çocuğun daha TEMA Vakfı’nın doğa eğitimlerinden faydalanması için bağış çağrısı yapılacak. TEMA Vakfı’nın 3464 SMS hattına gelecek bağışlarla doğa eğitimleri için kaynak sağlanması hedefleniyor. Dileyen herkes 3464’e TEMA yazıp SMS göndererek TEMA Vakfı’nın çocuklara yönelik doğa eğitimlerine 10 TL katkıda bulunabilecek. Bir çocuğun doğa eğitimlerinden faydalanabilmesi için gerekli tutar 10 TL. Yani her SMS bir çocuğun daha doğa eğitimi alması anlamına gelecek” ifadelerinde bulundu.

ENBE ORKESTRASI EŞLİK EDECEK

Mete, “Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının TEMA Vakfı yararına sahneye çıkacağı gecenin sunuculuğunu Yiğit Özşener ve Gülay Afşar üstleniyor. ‘Umut Yeşerten Şarkılar’ özel yayınında; Aybüke Pusat, Ayça Ayşin Turan, Aytaç Şaşmaz, Birce Akalay, Burak Özçivit, Burak Sevinç, Caner Cindoruk, Defne Samyeli, Doğukan Polat, Eren Vurdem, Gizem Karaca, Görkem Sevindik, GüldüyGüldüy Ekibi, Kadir Doğulu, Melis Tüzüngüç, Meltem Yılmazkaya, Mert Fırat, Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Öykü Gürman, Özcan Deniz, Pelin Akil, Serhat Kılıç, Sinan Tuzcu, Tolga Sarıtaş, Türkü Turan ve Yurdaer Okur mesajları ve şarkıları ile sahnede olacak. Gecenin müzik direktörlüğünü Behzat Gerçeker’in yapacağı yayında, ENBE Orkestrası da sanatçılara performanslarında eşlik edecek” sözlerini kaydetti.

TÜRKAN YILDIZ - Busabah Gazetesi 

Anahtar Kelimeler:
TEMA VakfıÜnlü Sanatçılar
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