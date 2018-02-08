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Samsun’da hükümlüler fidan dikti

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Samsun Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde “Geleceğe mirasın bir fidan olsun” sloganı ile, 2 bin 500 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.Samsun’da denetimli serbestlikten...

Samsun’da hükümlüler fidan dikti

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Samsun Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde “Geleceğe mirasın bir fidan olsun” sloganı ile, 2 bin 500 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.Samsun’da denetimli serbestlikten...

08 Şubat 2018 Perşembe 16:30
Samsun’da hükümlüler fidan dikti

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Samsun Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde “Geleceğe mirasın bir fidan olsun” sloganı ile, 2 bin 500 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.

Samsun’da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler ve yükümlülerle, Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi’nde bulunan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Hatıra Ormanı’na, yaklaşık 2 bin 500 adet ıhlamur fidanı dikildi. Fidan dikimi yapan hükümlü ve yükümlülere, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz da eşlik etti.

Fidan dikim programı hakkında bilgi veren Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürü Şaziye Ateş, “Toplamda 450 bin metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması yapılmaktadır. Bunun ilk etabında 40 bin metrekarelik alana ıhlamur fidanı dikimi gerçekleştireceğiz. 5 yıllık bir zaman diliminde de ağaç dikimi çalışmalarına devam edeceğiz. Bugün buraya hükümlü ve yükümlü olan arkadaşlarımızla beraber toplamda 2 bin 500 adet ıhlamur fidanı dikeceğiz. Hükümlü arkadaşlarımızı ağaçların dikimini ve bakımını üstlenerek hem doğaya hem de topluma faydalı bir iş yapmış oluyorlar. Bu vesileyle de cezalarını infaz etmiş oluyorlar” dedi.

Hükümlüler ise fidan dikimi yaparak huzurlu ve mutlu olduklarını dile getirdi.
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