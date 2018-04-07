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Samsun TSO Başkanı Murzioğlu güven tazeledi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu tekrar seçilerek güven tazeledi. TSO Meclis Başkanlığı’na ise Haluk Akyüz seçildi.Samsun TSO Organ Yenileme Seçimleri’nin ardından TSO Yönetim Kurulu Başkanı...

Samsun TSO Başkanı Murzioğlu güven tazeledi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu tekrar seçilerek güven tazeledi. TSO Meclis Başkanlığı’na ise Haluk Akyüz seçildi.Samsun TSO Organ Yenileme Seçimleri’nin ardından TSO Yönetim Kurulu Başkanı...

07 Nisan 2018 Cumartesi 15:57
Samsun TSO Başkanı Murzioğlu güven tazeledi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu tekrar seçilerek güven tazeledi. TSO Meclis Başkanlığı’na ise Haluk Akyüz seçildi.

Samsun TSO Organ Yenileme Seçimleri’nin ardından TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Delegeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri, TSO Meclis Başkanı ve Yardımcıları, Meclis Katip Üyesi, Hesapları İnceleme Komisyonu, Mevzuat Komisyonu ve Temsilcilikler seçimi yapıldı. Oda Davut Altan Meclis Salonu’nda yapılan seçimlere tek liste ile giren mevcut TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu tekrar başkan seçildi. TSO Meclis Başkanlığı’na ise Haluk Akyüz getirildi.

"En büyük hedefim Samsun’a bir STSO Üniversitesi kazandırmak"

Seçimi ve sonrasını değerlendiren STSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Meslek komite seçimlerinden tek liste halinde çıktık. Bugün de yönetim kurulu ve meclis seçimini gerçekleştirdik. Seçim sonuçlarımız Samsun’a ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Yeni seçilen Meclis Başkanımız Haluk Akyüz’e başarılar diliyorum. Görevini layıkıyla yerine getireceğine eminim. Ben 9 yıl STSO Başkanlığı yaptım. Bu süre içerisinde bir ortaklık kültürü geliştirdik. Bunun neticesinde Samsun’a Fuar ve Kongre Merkezini, Lojistik Köy, Teknopark, Metal Metalurji ve Kalibrasyon Merkezini kazandırdık. Bunun yanı sıra odamıza yeni bir hizmet binası kazandırdık. 9 yıl içerisinde odamıza kazandırdığımız makro projeler bunlardı. Devam eden projelerimiz var, onları da tamamlayacağız. Bütçemizi büyütmeye çalışacağız. Bu ortaklık çerçevesinde önümüzdeki süreçte Samsunumuza bir STSO Üniversitesi kazandırmayı hedefliyoruz. Bunun için çaba sarf edeceğim. Belki başarırım belki başaramam ama en büyük hedeflerimden biri bu olacak" dedi.

Salih Zeki Murzioğlu başkanlığındaki Samsun TSO Yönetim Kurulu Asil Üyeleri şu isimlerden oluştu:

Süleyman Hızır, Kadir Beytekin, Yiğit Tören, Oğuzhan Serinkaya, Ayhan Çakır, Fahri Eldemir, Erkan Malkoç, Muzaffer Öztel, Zafer Dilmen, Kerem Tüfekçi, Mustafa Balçık, Temel Erkan, Murat Aşılıoğlu, Burhan Ekiz, Refik Fikret Erdin, Köksal Bulut, Erkan Ahmet Yavuzel, Murat Alemdar, Özgür Küçükarslan ve Kayhan Başokur.
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