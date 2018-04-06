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Salman: “Halkımızla el ele geleceğimizi şekillendiriyoruz”

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Büyükorhan teşkilatını ağırlayarak. çalışmaları hakkında bilgiler aldı.AK Parti Büyükorhan İlçe Başkanı Üzeyir Tüfekçi, beraberinde yöneticileri ile İl Başkanı Ayhan Salman’ı ziyaret...

Salman: “Halkımızla el ele geleceğimizi şekillendiriyoruz”

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Büyükorhan teşkilatını ağırlayarak. çalışmaları hakkında bilgiler aldı.AK Parti Büyükorhan İlçe Başkanı Üzeyir Tüfekçi, beraberinde yöneticileri ile İl Başkanı Ayhan Salman’ı ziyaret...

06 Nisan 2018 Cuma 18:28
Salman: “Halkımızla el ele geleceğimizi şekillendiriyoruz”

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, Büyükorhan teşkilatını ağırlayarak. çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

AK Parti Büyükorhan İlçe Başkanı Üzeyir Tüfekçi, beraberinde yöneticileri ile İl Başkanı Ayhan Salman’ı ziyaret ederek, ilçeleri için çalışma ve projelerini anlattı. Göreve geldikleri günden bu yana Büyükorhan’ın her noktasında halkla içiçe olarak, ilçe sakinlerinin görüşleri doğrultusunda ihtiyaç ve talepleri belirlediklerini anlatan Tüfekçi, partilerini Büyükorhan’da en iyi şekilde temsil edip, ilçemize katkı koyma için gecemizi gündüzümüze katıyoruz” dedi.

İl Başkanı Ayhan Salman ise, Büyükorhan’ın her seçimde sandıklara yansıttıkları yüksek oy oranları ile partilerinin en büyük destekçilerinden biri olduğunu belirtti. Büyükorhan Halkı’nın partilerine karşı duyduğu güvenden güç alarak çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Başkan Salman, “Çok şükür ki Bursa, her mahallesinden, her sokağından insanları ile partimizin hizmet ve projelerine güveniyor. Bu güven her seçimde sandıklara yansıyor. Büyükorhan İlçemiz de gerek oy oranları gerekse de bizleri her fırsatta adeta kucaklayan insanları ile bu güveni her fırsatta gösteriyor. Bizlerde bu destekten aldığımız güç ile çalışıyoruz ve çok çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek önemli bir süreç var. Bu süreçte her zaman olduğu şehrimizin her noktasında halkımızla kucaklaşacağız ve inanıyorum ki Türkiye’nin önüne koyduğumuz büyük hedefler yolunda kapıları sonuna kadar aralayacağız. Burada tüm teşkilatlarımıza büyük sorumluluklar düşüyor. İnşallah hep birlikte çok çalışacak ve ülkemizin geleceği için üzerimize düşeni yerine getireceğiz” diye konuştu.
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