SALMAN GÜVEN TAZELEDİ

Oda binasında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulunda Mevcut Başkan Mustafa Salman, tek liste halinde seçime girdi. Çoğunluğun sağlandığı genel kurulda Mustafa Salman yeniden başkanlığa seçildi. Yapılan kongreye AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alkayış, 21. Esnaf, Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Abuzer Aslantürk, Adıyaman Güney Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Sırrı Dost, oda başkanları ve üyeler katıldı.



21. Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği Başkanı İsmet Bayram, esnaflara vermiş oldukları kredilerin can suyu olduğunu ifade ederek, “Ticaret hacminin daraldığı yerlerde panzehir sıcak paradır. Sıcak paranın da küçük esnaf ve sanatkarlara akışında esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatifleri 1. derecede rol oynamaktadır” dedi. AK Parti Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise yapmış olduğu konuşmasında, “Türkiye’nin güneyinde halkın güvenliğini teminat altına almak adına bir operasyon devam ediyor. Afrin operasyonuyla birlikte terörle mücadele söz konusu. Türkiye esnafının ve sanatkarının sermayenin çok güvendiği yerlerde çalışması daha normaldir. Çünkü istikrar ve güvenin olduğu, terör olaylarının olmadığı müddetçe o zaman o esnafın, sermaye gruplarının da kendi sermayelerini daha güvenli kullanabilmeleri mümkün olabilecektir. Bu gelişmelerin esnafın ileriye doğru gitmesinde etkili olduğunu biliyoruz. Afrin operasyonu konusuna gelince de ordumuza başarılar diliyorum. Rabbimiz ezanımızı dindirmesin, ordumuza da muzafferiyetler versin. Terör olayları konusunda kepenklerin kapandığı o günleri de çok iyi hatırlıyoruz. Terörün son bulmasıyla o günler geride kalacaktır. Onun için bizler vatandaşımızın can ve mal güvenliğini korumak ve gerekli olan tedbirleri almak zorundayız. Bu nedenle operasyonlar devam ediyor. Daha önceki dönemlerde Adıyaman’da bir tane esnaf ve kredi kooperatifi varken, bugün ise 3 tane esnaf kredi kooperatifimiz var ve bu kurumlarımızda esnaflarımız çok düşük faiz oranlarıyla kredilerini çekmekteler. Hükumetimiz olarak esnaf ve sanatkarlarımıza yardımcı olmaktayız. Esnafımızın kazançlarındaki artış Türkiye’nin önünü açacak, iyi bir yerlere gelmesini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Yeni Adıyaman Esnaf ve Kefalet kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Salman ise düşük oranda verdikleri kredilerle birlikte esnafın ayakta kaldığını vurgulayarak, “2011 yılında kooperatifimizi kurduk. 7 yıl içerisinde 57 Milyon TL’ye yakın bir rakımı kredi olarak esnaflarımıza vermiş olduk. Geri dönüşümlerle birlikte bu rakam 120 Milyon TL’yi buluyor. Yeni Adıyaman Esnaf ve Kefalet Kredi Kooperatifi olarak 803 metre karelik hizmet binamız şehir merkezinde olduğu gibi modern bir hizmet binamızda esnaflarımıza hizmet vermekteyiz. Esnafımızın destekleriyle bugünlere geldik ve almış olduğumuz desteklerle bugün kurum binamızı almış olduk. Genel kurulumuza katılan bütün üyelerimiz bizleri mutlu etti ve bizler esnaflarımızla varız” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kongreye katılan protokol üyelerine desteklerinden dolayı plaket takdim edildi. busabahmalatya.com

