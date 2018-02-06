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SALDIRIYI KINADI!

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı (AGAD) İbrahim Aslan hafta sonu oynanan Adıyaman 1954 Spor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı sonrası Anadolu Ajansı Muhabiri Çağrı Öner’e yönelik yapılan saldırıyı kınadığını açıkladı. 

SALDIRIYI KINADI!

Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı (AGAD) İbrahim Aslan hafta sonu oynanan Adıyaman 1954 Spor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı sonrası Anadolu Ajansı Muhabiri Çağrı Öner’e yönelik yapılan saldırıyı kınadığını açıkladı. 

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 12:39
SALDIRIYI KINADI!

Son dönemlerde gazetecilere yönelik sözlü ve fiziksel saldırının arttığına dikkat çeken Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, son olarak hafta sonu oynanan Adıyaman 1954 Spor ve Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı sonrası Anadolu Ajansı Muhabiri Çağrı Öner’e yapılan saldırıyı kınadığını vurguladı.


Başkan Aslan, “Hafta sonu Adıyaman Atatürk Stadyumunda oynanan Adıyaman 1954 Spor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor maçı sonrası, rakip takımın yedek kulübesinde bulunan futbolcular tarafından Anadolu Ajansı Muhabirimiz Çağrı Öner’e yönelik, önce sözlü daha sonra da fiziki saldırı yapılmıştır. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte her iki takım arasında gerginliğin sürmesi sırasında görevini yapan gazeteci arkadaşımız Öner’e yönelik Yeşilyurt Belediyespor yedek kulübesinde bulunan futbolcular tarafından saldırıya uğraması ve darp edilmesi kabul edilemez.


Zor koşullarda görev yapan basın mensuplarımızın yine spor kamuoyunu bilgilendirmek adına bulunduğu stadyumda futbolcular tarafından çirkin bir saldıra maruz kalması Adıyaman Fal Gazeteciler Cemiyeti olarak bizleri derinden üzmüştür. Bilinmelidir ki, bu saldırılar basın mesleğini icra eden meslektaşlarımızı yıldırmayacaktır. Bu saldırı sadece gazeteci arkadaşımız Çağrı Öner’e değil tüm gazetecilere yönelik yapılan bir saldırıdır. Her geçen gün artan bu saldırıların cezasız kalmaması gerekiyor. Bu nokta da Türkiye Futbol Federasyonuna büyük görevler düşmekte. Bu kabul edilemez saldırı ile ilgili bir inceleme başlatılıp gazeteci arkadaşımızı darp eden futbolcu ile ilgili disiplin süreci başlatılması gerekiyor. Kamuoyunu bilgilendirme ve toplumu bilinçlendirme adına zor şartlar altında kutsal bir görevi yerine getirme çabası içerisinde olan meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, darp edilen muhabir arkadaşımız Çağrı Öner’e büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

İHA

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