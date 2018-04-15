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Sakarya şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı

Ağrı’da teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Baş, Sakarya’da binlerce kişinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da katıldı.Ağrı’nın Doğubeyazıt...

Sakarya şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı

Ağrı’da teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Baş, Sakarya’da binlerce kişinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da katıldı.Ağrı’nın Doğubeyazıt...

15 Nisan 2018 Pazar 14:13
Sakarya şehidini dualarla son yolculuğuna uğurladı

Ağrı’da teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ahmet Baş, Sakarya’da binlerce kişinin dualarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da katıldı.

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde jandarma timlerince Ağrı Dağı bölgesinde terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada Uzman Çavuş Ahmet Baş ağır yaralanmıştı. Baş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Şehidin Sakarya’nın Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi’ndeki babaevinin evinin önünde kurulan taziye çadırında baba Polat Baş, taziyeleri kabul etti. Adapazarı ilçesinde bulunan Yorgalar Mezarlığı’ndan alınan şehidin cenazesi, Kuzuluk Mahallesi’ndeki evine getirildi. Cenaze namazı öncesi şehit oğluna son kez sarılan anne Müzeyyen Baş, "Oğlumun görevini ben alacağım. Onun yerine ben gideceğim. Oğlumun silahını ben alacağım. Oğlum elbiselerin bana olmaz ama silahın bana olur annem. Senin yerine ben gideceğim oğlum. Senin görevini ben yapacağım annem. Onlar benden korksun oğlum, ben onlardan korkmayacağım" dedi.

Binlerce kişinin katıldığı cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, milletvekilleri, daire müdürleri, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Uzman Çavuş Ahmet Baş’ın cenazesi, evin önünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.
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