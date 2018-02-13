ŞAHİN’DEN KERNEK’E ZİYARET

Muhtar Türkoğlu, mahallelerindeki sorunların yok denecek kadar az olduğunu ifade ederek, bazı sorunların çözümünü beklediklerini ifade etti.

AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise sorunları ve talepleri bire bir yerinde alıp, gerekli yerlere ilettiklerini söyledi. Milletvekili Şahin, ülkeyi muhtarlarla beraber yönettiklerini ifade ederek, “Muhtarlar bizim için olmazsa olmazlarımızdandır. Muhtarlarımızı ziyaret ediyoruz. Amacımız hep birlikte ülkeyi yönetmek için, elimizden geldiğince sorunların üzerine gitmeye çalışıyoruz. Biz sorunlardan kaçan bir iktidarın mensupları değiliz. Bir yerde sorun varsa onlar hemen yanı başlarında o sorunu çözmek için ister milletvekillerimiz ister belediye başkanlarımız ister Meclis üyelerimiz ister teşkilat mensupları, sorunların bulunduğu mevkie 112 acil servis gibi anında ulaşmaya gayret gösteriyor” ifadelerine yer verdi. (Bülten)