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SAĞLIKTA ŞİDDET, KEMİĞE DAYANDI

Sağlık çalışanların şiddet konusuna değinenSağlık Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, “Sağlıkta şiddet konusu ise kangren olmuş, bıçağın kemiğe dayandığı bir konudur. Şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal bilincin artırılmasına yönelik kamu spotları benzer çalışmalar yapılmalı, başta acil servisler olmak üzere şiddetin yaşandığı yerlerde fiziki önlemler de alınmalıdır” dedi.

SAĞLIKTA ŞİDDET, KEMİĞE DAYANDI

Sağlık çalışanların şiddet konusuna değinenSağlık Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, “Sağlıkta şiddet konusu ise kangren olmuş, bıçağın kemiğe dayandığı bir konudur. Şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal bilincin artırılmasına yönelik kamu spotları benzer çalışmalar yapılmalı, başta acil servisler olmak üzere şiddetin yaşandığı yerlerde fiziki önlemler de alınmalıdır” dedi.

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 10:27
SAĞLIKTA ŞİDDET, KEMİĞE DAYANDI

Malatya Sağlık Sen Şube Başkanı 14 Mart Tıp Bayramı’nda yönetim kurulu adına açıklamada bulundu. Başkan Bingöl, “Sağlık çalışanları 14 Mart Tıp Bayramı’nda, yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik müjde beklemekte ve bayramı gerçek anlamda yaşamak istemektedir” dedi.

Başkan Bingöl sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Sağlıkta dönüşümün mimarı olan sağlık çalışanları maalesef bu çalışmalarının karşılığını alamamaktadır. Hasta memnuniyeti ve sağlık hizmetlerine erişim artarken, sağlık kurumlarına şehir hastaneleri başta olmak üzere yeni tesisler eklenirken sağlık çalışanlarının sayısı aynı oranda artmamaktadır. Ağır iş yükü altında tükenmişlik sınırında yaşayan sağlık çalışanları sorunlarına acilen çözüm bulunmasını beklemektedir.Dört yıl önce sendikamız Sağlık-Sen programında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözü verilen ve kısa bir süre önce de ilgili bakanlıklar tarafından çalışmaları tamamlanan yıpranma payının sendikacılık tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyleyebiliriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçmesinin müjdeleneceğini beklediğimiz yıpranma payının, son derece önemli ve değerli bir kazanım olarak 500 bine yakın sağlık çalışanımızı ilgilendireceği muhakkaktır. Nitekim sağlık çalışanlarımız, yoğun sendikal baskılarımız neticesinde her fırsatta, her kazanımımıza karşın kamu kaynaklarının etkin kullanımını gerekçe gösteren Maliye Bakanlığı’nın bu konuda da direnç göstererek hazırlıklarını nihayet tamamladığına şahitlik etti. Her şeye rağmen, hak arama ve hak alma mücadelesinde yıpranma payının hayata geçecek olması bizlere yepyeni kazanımlar için önemli bir motivasyon kaynağı olacaktır. Yıpranma payının önemli ayrıntılar içerecek olması ve muhtemel eksikliklerin giderilmesi için de sendikal mücadelemiz tereddütsüz şekilde ve aynı kararlılıkla devam edecektir.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EMEKLİ MAAŞLARINDA ARTIŞ YAPILMALIDIR

  1. çalışanlarının bir diğer önemli sorunu ise, adaletsiz ve kimsenin memnun olmadığı performans sistemidir. Sabit ödemenin dışında ek ödeme verilemez duruma gelen performans sistemi acilen hakkaniyetli bir şekilde yeniden düzenlenmeli, mağduriyetler giderilmelidir. Bunun yanı sıra sağlık çalışanlarının emeklilikte yaşadıkları düşük emekli maaşı mağduriyeti de, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılmasıyla çözülmeli, sağlık çalışanlarının emekli maaşlarında ayrıca artış yapılmalıdır.Sağlık çalışanlarının iş yükünün artmasına sebep olan yetersiz istihdam konusu da çözüme kavuşturulmalı, sağlık hizmetlerinde yeni personel alımlarına gidilmelidir. Yeni alımlar sağlık çalışanlarının iş yükünün azalmasına katkı yapacağı gibi, atama bekleyen sağlıkçıların istihdamıyla da başka bir mağduriyeti giderecektir.Sağlıkta farklı istihdam modellerine son verilmelidir. Tüm sağlık çalışanları hangi kadroda olursa olsun sözleşmeli statüde değil, istisnasız 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A kadrosunda istihdam edilmelidir. çalışanlarının çözüm bekleyen bir başka sorunu ise, nöbet ücretlerinin artırılması, kreş sorununun çözülmesidir. 24 saat kesintisiz hizmet veren sağlık çalışanları, tuttukları nöbetin karşılığını alamamakta, ayrıca bu nöbetlerinde çocuklarını bırakacak yer sorunu yaşamaktadır. Sağlık kurum ve kuruluşlarında kreş açılması konusundaki kararlılık sürmeli, 24 saat hizmet verilen yerlerde 24 saat açık kreşler olmalıdır.”

“SAĞLIKTA ŞİDDET BIÇAĞIN KEMİĞE DAYANDIĞI KONUDUR”

Sağlıkta şiddet konusuna da değinen Bingöl, “Sağlıkta şiddet konusu ise kangren olmuş, bıçağın kemiğe dayandığı bir konudur. Şiddetin önlenmesine yönelik toplumsal bilincin artırılmasına yönelik kamu spotları benzer çalışmalar yapılmalı, başta acil servisler olmak üzere şiddetin yaşandığı yerlerde fiziki önlemler de alınmalıdır. Şiddetin önlenmesine yönelik caydırıcı yasal müeyyideler hayata geçmeli, bunların uygulanmasında kararlı olunmalıdır” ifadelerini kullandı.

Bingöl, “Sağlık çalışanlarının mesleki saygınlığı korunmalıdır. Özellikle medyada, internet sitelerinde ve kamuoyunda kayıtsız-şartsız hesap sorulabilen, sözel veya fiziki şiddet uygulanabilen, her zaman her yere hiçbir delil gösterilmeden rahatlıkla şikayet edilebilen, bu şikayetlerle boğuşmaya mecbur edilebilecek sağlık çalışanı figürüne, oluşan algıya son verilmelidir. 14 Mart Tıp Bayramları, sadece hekim bayramı gibi gösterilmemeli ve bu yönde açıklamada bulunulmamalıdır. Sağlık hizmeti, bir ekip işidir. Doktor, hemşire, sağlık memuru, laborant, paramedikdahil bu hizmetin sunulmasında yer alan herkes bu ekibin bir parçasıdır. Sorunların çözümünde de sadece bir meslek grubuna odaklı davranılmamalıdır.Bu duygu ve düşüncelerle bütün sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, sorunlarının çözümüne, beklentilerinin karşılanmasına vesile olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com 

                                                                                                                                            

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Sağlık çalışanlarışiddetMehmet BingölBusabahmalatya
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