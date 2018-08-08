Sağlıklı bir kurbanlık nasıl olur?

Malatya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Ertuğrul Özdemir, sağlıklı bir hayvanın nasıl olması gerektiğini açıkladı. Kurban kesildikten sonra nelere dikkat edilmesi gerektiği yönünde de önemli bilgiler veren Başkan Özdemir, vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

Sözlerine sağlıklı bir hayvanda bulunması gereken özellikleri anlatarak başlayan Başkan Özdemir, alınacak hayvanların kesinlikle kulak küpesinin mevcut olması gerektiğinin önemine dikkat çekti.

HAYVANIN DIŞ GÖRÜNÜMÜ BAKMALIYIZ

Kurbanlık hayvanın burun kısmında bulunan mermesinin terli olmasını vurgulayan Başkan Özdemir, “Kulak küpesi olan hayvan sağlık kontrolleri, aşısı yapılmış, kontrol altındaki hayvan demektir. Kulak küpesi olmayan hayvan ise, kaçak yollardan gelen hayvan demektir. Küpesiz olan hayvanı bir defa almayacağız. Hayvanın dış görünümü bakmalıyız. Hayvanının genel görünümü canlı olmalı, bakışları diri olmalı, hareketli olmalı, uyuşuk, tüyleri soluk, ishali olan, topallayan hayvanları almayacağız. Eğer alacağımız hayvanla ilgili bir tereddüdümüz varsa veteriner hekime gösterip hayvanının sağlıklı olup olmadığına baktıracağız. Ayrıca hayvanın sağlıklı olup olmadığını şu basit yöntemle anlayabiliriz. Hayvanın burun deliklerinin bulunduğu etrafta bir kısım var. Buna merme deniyor. Sağlıklı olan hayvanda bu kısım boncuk boncuk terli olur. Hasta hayvanlarda ise o bölge genelde kuru olur. Yani mermesi kuru olan hayvanı almayacağız. Çünkü mermesi kuru olan hayvanın mutlaka sağlık yönünde bir sorun olduğunun işaretidir bu. Pasaportu olan büyükbaş hayvanları mutlaka alacağız. Küçükbaş hayvanların da genelde görünümüne bakacağız. Yani elimizle sırtını yokladığımızda etini doldurmuş mu diye bakacağız” ifadelerini kullandı.

USULÜNE UYGUN YERLERDE KESECEĞİZ

Hayvanlara eziyet edilmeden kesimlerinin yapılması gerektiğini belirten Başkan Özdemir, “Kurbanları usulüne uygun yerlerde keseceğiz. Mezbahaneler, Kurban Komisyonunca belirlenmiş kesim yerlerinde kesimi gerçekleştireceğiz. Kurbanlık aldığımız çiftliklerin kendi kesim yerleri mevcutsa buralarda kesimlerimizi gerçekleştirebiliriz. Kurbanlarımızı keserken hayvanlara eziyet vermeden kesimlerimizi yapmalıyız ve buna da çok dikkat etmeliyiz. Kurban kesimini işinin ehli olan insanlara yaptırmalıyız. Bıçaklar keskin olmalı. Kesim yerinde mutlaka bol su bulunmalı. Çevremizi temiz tutmaya gayret etmeliyiz. Kesimde hayvanının kanı kesinlikle iyi akıtılmalı. Hayvanının kanı ne kadar çok akarsa o kadar sağlıklı olur. Biliyorsunuz mikroorganizmalar en fazla kanda ürerler. Etin sağlıklı olması, bozulmaması için kanın mutlaka iyi akıtılması gerekir” diye konuştu.

SOĞUDUKTAN SONRA DOLAPLARA KOYMALIYIZ

Kurbanın kesimi yapıldıktan sonra etlerinin iyice soğutulup dolaplara öyle konulması gerektiğini dile getiren Başkan Özdemir, şunları kaydetti:

“Kesilen hayvanın etlerini uygun parçalara ayırmalıyız. Dini vecibelerimizi yerine getirdikten sonra buzdolabına koyacağımız eti 4-5 saat gölge bir odada dinlendirmeliyiz. Eti dinlendirip, soğumasını sağladıktan sonra buzdolabına koymalıyız. Vatandaşlarımız kestiği kurbanın etini dinlendirmeden, poşetlere koyup hemen dolaplarına yerleştiriyorlar. Dolayısıyla etin soğumamış kısımlarında küflenmeler ve bozulmalar meydana geliyor. Çünkü mikroorganizmalar ette çok fazla ürüyorlar. Bunun için eti mutlaka dinlendirip, tam soğumasını sağladıktan sonra buzdolabına koymalıyız. Et 5 derecede 3 gün dayanmakta. Eti uzun süreli muhafaza etmek istiyorsak derin dondurucuya veya dolabın buzlu olan kısmına koymalıyız.” busabahmalatya.com