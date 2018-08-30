SAĞLIK SEN'DEN BAŞHEKİME ZİYARET

Ziyaret esnasında konuşan Şube Başkanı Sayın Mehmet Bingöl, “Sayın Hocam biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası olarak yaklaşık 3 bin 800 civarında üye ile Malatya'da yetkili sendikayız. Aynı zamanda 550 civarında üye ile Turgut Özal Tıp Merkezi’nde de yetkili sendikayız. Sendika olarak çalışanlarla idare arasında köprü vazifesi görüyoruz. En iyi hizmetin huzurlu bir ortamda sunulması için üyelerimizin ve çalışanların isteklerini ve taleplerini idareye idarenin önerilerini de çalışanlara iletiyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte sizlerle birlikte en iyi hizmeti sunmak için elimizden gelen yardımları sunmaya hazırız. Yeni görevinizde başarılar diliyor, görevinizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Prof. Dr. Ali Beytur ise, “Bu nazik ziyaretinizden ötürü sizlere teşekkür ediyor hoş geldiniz diyorum. Bu görev şahsıma tevdi edildi. İnşallah en iyi hizmeti sunmak çalışacağım. Hasta ve hasta yakınlarına en iyi hizmeti vermek için çalışırken aynı zamanda çalışanlarımızın da memnuniyetini artırmak ve motivasyonunu sağlamak için çalışmalar yapacağız. Bu süreçte siz sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerini hep dikkate alıp birlikte çalışacağız. İnşallah insanımıza hizmet için hep çaba göstereceğiz. tekrar ziyaretiniz için teşekkür ediyor hoş geldiniz diyorum” ifadelerinde bulundu. (Bülten)

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