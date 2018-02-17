Sağlık raporu krizleri son bulacak

Malatya Eczacılar Odası’nı ziyaret eden AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, engellilerin rapor alma konusunda yaşamış olduğu sıkıntıların önümüzdeki ay çıkarılacak olan yönetmenlik ve düzenlemelerle son bulacağını açıkladı.

Çalık, “Engellilerimizin bizden bir talebi vardı; bu talep özellikle bir, rapor alırken randevu siteminde yaşadıkları sıkıntıydı. Sağlık Bakanımıza ben hassaten teşekkürlerimi iletiyorum, Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı iletiyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla engellilerimizin rapor almak için yaşadıkları randevu krizine son veriliyor.Artık engellilerimiz MHRS sitemi üzerinden, Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden alınamazken randevular, şimdi Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden engellilerimiz randevu alabilecekler ve engellilerimize randevu yüzde 20 oranında erken açılacak ve randevularını alabilecekler. Sağlık raporu randevusu içinde yine bu sistem üzerinden çok yine rahatlıkla randevuların alabilecekler” sözlerini kaydetti.

10 FARKLI PENCERE AÇILIYORDU

Raporların e-Devlet sistemi üzerinde de tüm kurumlarca görüleceğini aktaran Çalık şu bilgileri paylaştı: “Sağlık raporu almak için müracaat ettiklerinde yaklaşık sistem üzerinden 10 tane farklı pencere açılıyordu. MTV indirimi, ÖTV indirimi, mağduriyetle ilgili sağlık raporuyla ilgili 10 ayrı pencereden 10 ayrı sağlık raporu için başvuru ve süreç yapılıyordu. Şimdi Sağlık Bakanımızın yapmış olduğu düzenlemelerle inşallah önümüzdeki ay bunlar yönetmenlikle bunlar hayata geçmiş olacak. Düzenlemelerle tek bir sağlık raporu e-Devlet üzerinden bütün kurumların görebileceği sağlık raporu haline gelecek ve sağlık raporunda yaşanılan krizlere de bu vesileyle son verilmiş olacak.”

SÜREGEN HASTALIKLAR DA…

Bazı engel durumlarına göre verilecek raporların sürekli olacağını da belirten Çalık, “Özellikle engellilerimizde ampute dediğimiz yada uzuv kaybı olan engellilerimizin yaşamış oldukları çok ciddi bir sorun vardı. Senede bir raporun yenilenmesi gerekiyordu. Şimdi Sağlık Bakanımızın yapmış olduğu düzenleme ve yönetmenlikle birlikte İnşallah sürekli rapor verilecek, sürekli ve süreli rapor tarifleri yapılacak. Sürekli raporlar, ampute olan, kolu, bacağı yada vücudunun her hangi bir yerinde organ ve uzuv kaybı olanların engelli olanların raporları sürekli hale getirilecek. Süreli raporlarda da sürelerinin ne kadar olduğu belirtilecek. Kronik süregen hastalıklarla ilgili olarak da raporlar düzenlenmiş olacak” diye konuştu.

Eczacılar Odası Başkanı Tahir Özelçi ise, “Zeytin Dalı Harekatı’nda devletimizin, milletimizin ve ordumuzun yanında olduğumuzu ve her koşulda desteklediğimizi belirtmek istiyorum” diyerek, Çalık’a eczacıların yaşadığı ve karşılaşmış olduğu sorunların çözümüne verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

AK Parti İl Başkanı hakan Kahtalıda, “Ülkemiz şuanda Afrin’de bir operasyon yürütüyor. Hem içeride hem de dışarıdaki terör örgütleriyle mücadelemiz devam ediyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, ülkemizin 80 milyon nüfusunun tamamında birlik ve beraberlik içerisinde bu mücadeleye destek veriyor. Ülkemizin üzerinde hesapları olanların hesaplarını boşa çıkartacağız” dedi.

Çalık, Kışla Caddesi üzerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin’e yönelik yürütmekte olduğu Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle esnaflara ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. (Bülten)busabahmalatya.com