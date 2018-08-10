Sadıkoğlu, işletmecilerin sıkıntılarını dinledi

Tekstil sektörünün şehir ve ülke ekonomisi için önemli olduğunu kaydeden Sadıkoğlu, tekstil sektördeki üretim gücünün kaybedilmemesi ve üretilen ürünlerin dünya pazarlarında gerçek alıcılarla buluşturulmasını amaçladıklarını söyledi.

Yakınca Eski Tekel Depolarında hizmet üreten tekstilcilerle bir araya gelerek sorunları yerinde dinlediklerini belirten Sadıkoğlu, “Burada bulunan 16 atölyede yaklaşık 800 işçi çalışıyor. Hem üretim yapıyor hem istihdam sağlıyor hem de piyasaya dolaylı olarak katkı sunuyorlar. Bunun yanında atölyelerde aynı zamanda konfeksiyon sektörü için ara eleman yetiştiriyor. Burada üretilen işler arasında dünya çapında meşhur olan bir marka ve Türkiye’nin en çok tanınmış bilinen konfeksiyon markaları da bulunuyor. Buradaki esnafımızın ruhsat alma ve çevre düzeni konusunda sıkıntıları var. Mağdur edilmemesi için neler yapılacaksa üzerimizdeki sorumluluğu yerine getireceğiz. Hedefimiz buradaki engelleri ortadan kaldırarak uzun vadede çalışma koşullarını oluşturmaktır” diye konuştu. busabahmalatya.com