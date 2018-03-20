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Sadakataşı’ndan Afrin kent merkezine insani yardım

Sadakataşı Derneği Afrin şehir merkezinde yaşayan 250 aileye gıda kolisi ve ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla özgürleştirilen Suriye’nin...

Sadakataşı’ndan Afrin kent merkezine insani yardım

Sadakataşı Derneği Afrin şehir merkezinde yaşayan 250 aileye gıda kolisi ve ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla özgürleştirilen Suriye’nin...

20 Mart 2018 Salı 21:47
Sadakataşı’ndan Afrin kent merkezine insani yardım

Sadakataşı Derneği Afrin şehir merkezinde yaşayan 250 aileye gıda kolisi ve ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla özgürleştirilen Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçe merkezine Sadakataşı Derneği insani yardım çalışmalarına devam ediyor. Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal öncülüğünde Afrin’de bulunan heyet ilk olarak bölge halkı ile bir araya gelip sorunlarını dinledi. Ardından il merkezinde 250 aileye konserve, helva, zeytin, peynir, bebek bisküvisi, sütten oluşan gıda kolisi ve ekmek dağıtımı gerçekleştirdi. Dernek geçen hafta Afrin’in birçok bölgesinde de yüzlerce aile için gıda kolisi ve ekmek dağıtımı gerçekleştirmişti.

Özdal, dağıtımlar sırasında yaptığı açıklamada, ”Bölgede iç savaşın başladığı dönemden bu yana yardım çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Gıda ve ilaç dağıtımları, çadır kentler, giyecek yardımları, kış yardımları, kurban kesim ve dağıtımları, kalkınma faaliyetleri gibi birçok projeye imza atarak yüz binlerce kardeşimize yardımda bulunduk. Bugün de YPG’den kurtarılan Afrin’de 250 aileye gıda desteğinde bulunarak onların sorunlarını dinledik. Yarın Kilis’te bulunan mobil fırınımızı Afrin’e getirerek düzenli olarak ekmek dağıtımı gerçekleştireceğiz” dedi.

Dağıtımlar sonrası bölge halkı yaşadıkları zor günlerde yapılan yardımlar için dernek görevlilerine teşekkürlerini ifade etti.
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