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Rusya ve Belçika Dışişleri bakanlarından karşılıklı jest

Rusya ve Belçika Dışişleri Bakanları birbirlerine dünya kupası öncesi futbol topu hediye etti.

Rusya ve Belçika Dışişleri bakanlarından karşılıklı jest

Rusya ve Belçika Dışişleri Bakanları birbirlerine dünya kupası öncesi futbol topu hediye etti.

13 Şubat 2018 Salı 15:28
Rusya ve Belçika Dışişleri bakanlarından karşılıklı jest

Rusya ve Belçika Dışişleri Bakanları birbirlerine dünya kupası öncesi futbol topu hediye etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Rusya’nın başkenti Moskova’da biraraya geldi. Moskovada bir araya gelen Rusya ve Belçika bakanları, uluslararası arenada işbirliği ile ikili ilişkileri görüştü. Lavrov ve Reynders, bu yaz Rusya’da yapılacak Dünya Kupası öncesi birbirlerine futbol topu hediye etti. Rus bakan meslektaşına, turnuvanın resmi futbol topu ve 2018 şampiyonasının sembolü olan oyuncak kurt "Zabivaka" hediye etti.

Belçika Dışişleri Bakanı ise Lavrov’a üzerinde Belçikalı milli takımın futbolcularının imzaları olan topu hediye etti. Lavrov, Belçikalı futbolcuların dünya şampiyonasında başarılı olmasını dileyerek, "Şampiyonayı en üst düzeyde tutmak için her şeyi yapacağız" dedi.
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