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Robotlar siyasete giriyor

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir robot, belediye başkanlığına aday oldu. Seçmenlere vaatlerde bulunan Robot Al’ın afişleri sokaklara asıldı.İlerleyen teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan geliştirilen yapay zekalar iş...

Robotlar siyasete giriyor

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir robot, belediye başkanlığına aday oldu. Seçmenlere vaatlerde bulunan Robot Al’ın afişleri sokaklara asıldı.İlerleyen teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan geliştirilen yapay zekalar iş...

15 Nisan 2018 Pazar 11:39
Robotlar siyasete giriyor

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir robot, belediye başkanlığına aday oldu. Seçmenlere vaatlerde bulunan Robot Al’ın afişleri sokaklara asıldı.

İlerleyen teknoloji hayatımızı kolaylaştırırken bir yandan geliştirilen yapay zekalar iş hayatında insanların yerini alıyor. Ancak bu zamana kadar hiç bir yapay zekanın siyasette yer alacağı düşünülmemişti. Tokyo’nun banliyösü Tama’da bir robot, belediye başkanlığına adaylığını koydu. Yapay zeka, diğer rakipleri gibi sokaklara afişlerini astırıp seçim kampanyası düzenliyor.

Vatandaşları cezbetmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan belediye başkan adayı Robot Al, “herkese fayda sağlayacak adil ve dengeli politikalar” vaadinde bulunuyor.

AI’in belediye başkan adaylığını ise 2014’te de Tama’da aday olmuş Michihito Matsuda yürütüyor. 2014 seçimlerini büyük bir farkla kaybetmiş Matsuda, twitterda yaptığı açıklamada, “Dünyada ilk kez, bir robot seçimlerde yarışacak. Yapay zeka Al, Tama’yı değiştirecek. Belediye Başkanı Al ile tarafsız ve dengeli bir politika yürüteceğiz. Geleceğe yönelik politikaları hızla, bilgi birikimi ve ustalıkla yürütecek ve gelecek nesillere öncülük edeceğiz” dedi.

Tama’daki bazı seçmenler robotun belediye başkanı olması konusunda heyecanlanırken, bazıları ise belediye başkanlığına bir insanın geleceğini ifade ederek bu adaylığın unutulmaması gerektiğini söylüyor.

Tama şehrinde seçimler bugün yapılıyor.
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