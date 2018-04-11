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Rize’den Afrin’deki Özel Harekatçılara görüntülü sürpriz

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Rize’den Afrin’e görevlendirme ile giden Özel Harekat polisleriyle sürpriz telefon bağlantısı kuruldu.Rize’de Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Gazi ve Şehit Aileleri ve polis aileleriyle bir araya gelen...

Rize’den Afrin’deki Özel Harekatçılara görüntülü sürpriz

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Rize’den Afrin’e görevlendirme ile giden Özel Harekat polisleriyle sürpriz telefon bağlantısı kuruldu.Rize’de Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Gazi ve Şehit Aileleri ve polis aileleriyle bir araya gelen...

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:16
Rize’den Afrin’deki Özel Harekatçılara görüntülü sürpriz

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Rize’den Afrin’e görevlendirme ile giden Özel Harekat polisleriyle sürpriz telefon bağlantısı kuruldu.

Rize’de Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Gazi ve Şehit Aileleri ve polis aileleriyle bir araya gelen Rize Valisi Erdoğan Bektaş ve Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, Rize’den Afrin’e Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevlendirme ile giden Özel Harekat polisleriyle telefon ile görüntülü konuşma yaptı. Salonda bulunan televizyona yansıyan görüntüde Özel Harekat Polisleri aileleriyle buluştu.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize’den Afrin’e giden Özel Harekat Polis Memuru Ercan ile görüşerek Afrin’deki koşullar hakkında bilgi aldı. Çadırın içerisinden kurulan görüntülü telefon bağlantısıyla, Afrin’de görev yapan Özel Harekat polisleri ailelerine ve katılımcılara selam gönderdi.
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