Rize’de ‘Timya Vadisi Kentsel Dönüşüm projesi’ kapsamında yapılan 753 konut, kura çekimi ile sahiplerini buldu

Rize’de 2012 yılında merkeze bağlı Yeniköy Mahallesi’nde yapımına başlanan ‘Timya Vadisi Kentsel Dönüşüm projesi’ kapsamında yapılan 753 konut, kura çekimi ile sahiplerini buldu.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Konferans salonunda gerçekleşen kura çekimine Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap, TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu, protokol üyeleri ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen kura programında konuşan Rize Belediye Başkanı Prof. Dr. Reşat Kasap “Rize’de uygulanan kentsel dönüşüm ve gelişim projesi ile alt yapısı yetersiz, mimari olarak düzensiz, dar ve dik yollar nedeniyle ulaşım zorluğunun had safhada olduğu, çarpık yapıların yerine doğal afetlere dayanıklı, çevre düzenlemesi ve sosyal donatılarıyla beraber prestijli bir projenin yapısı planlanarak sağlam adımlar atıldı. 753 konutun kura çekimini yapıp inşallah sizleri sıcacık yuvalarınıza kavuşturacağız” dedi.

TOKİ Kentsel Yenileme Daire Başkanı Gürol Konyalıoğlu ise yaptığı konuşmada “Projenin tamamlanıp kura aşamasına geçmenin memnuniyetini yaşıyoruz. Hak sahiplerinin tek tek gayrimenkullerinin değerlendirmesini yaptık, kıymet taktirlerini yaparak sürece başladık. Yaklaşık 53 milyon liralık bir gayrimenkul değeri vardı. 701 hak sahibi bulunuyordu, verasetleriyle birlikte 965 kişiye ulaştık. Vatandaşlarımızın geçici iskanını sağlamak üzere Rize Belediye Başkanlığı ile müştereken başlanan ve bizim daha sonra tamamen üstlendiğimiz kira yardımları yapıldı. Günümüze kadar toplam 10 milyon 700 bin lira kira yardımı yaptık” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Rize Valisi Erdoğan Bektaş, üzerine ‘Hak Sahipleri’ yazan fanustan ilk kura çekimini yaparak hak sahibini sahneye davet etti. Sahneye gelen hak sahibi kendi evinin kurasını hazırlanan üzerinde ‘Konutlar’ yazılı fanustan kendisi çekti. Daha sonra sırayla protokol hak sahiplerinin isimlerinin yazılı olduğu fanustan kura çekerek hak sahiplerini sahneye davet etti. Çekilişler noterin hak sahiplerini ve konutlarını belirlemesiyle devam etti.

Böylelikle 78 bin metre karelik alanda gerçekleşen 14 bloktaki 753 konut hak sahiplerini buldu. Kentsel dönüşümün gerçekleştiği alanda aynı zamanda 1 adet AVM, 1 adet cami, çocuklar için 7 adet oyun alanı, kapalı ve açık otoparklar bulunuyor.