Rektör Kızılay: Hep birlikte hareket edeceğiz

Rektör Kızılay, yaptığı yazılı açıklamada, “Uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan Amerika Birleşik Devletleri’nin girişimine karşı Cumhurbaşkanımız, devletimiz, milletimiz, muhalefetimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve iş dünyamız ile üniversitemiz hep birlikte hareket ederek alınan tedbirlerle bu saldırının üstesinden gelecektir” şeklinde konuştu.

“EKONOMİK TEMELE DAYANMIYOR”

Ekonomik bir temele dayanmayan ve Trump yönetiminin haksızca tavrı nedeniyle oluşan ekonomik saldırının, her açıdan büyüyen Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğine, beraberliğine, ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik olduğunu dile getiren Kızılay şu sözlere yer verdi:

“İnönü Üniversitesi olarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için bilimsel araştırmalara desteğimizi daha da artırıp sanayi ve üretime yönelik çalışmalar yapmak suretiyle yerli ve katma değeri yüksek sanayimizin gelişmesi için bütün varlığımızla çalışacağız.”

“YERLİ ÜRÜNLERİ TERCİH EDECEĞİZ”

“Üniversite bünyesinde yerli ürünleri tercih edeceklerini belirten Kızılay, “Bütün birimlerimiz tarafından tasarrufa azami derecede riayet edeceğimizi saygıyla milletimize ilan ederiz” dedi. busabahmalatya.com