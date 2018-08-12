Rekor şiirin sahibine plaket

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde memur olarak görev yapan Nusret Başyiğit, ‘Vatan Sevgisi’ üzerine yazdığı 200 metre uzunluğundaki şiiri ile Türkiye’de uzun süre gündem olmuştu. Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, rekor uzunluğundaki şiiri ile tüm dikkatleri üzerine çeken Başyiğit’e plaket verdi. Sağlık-Sen Malatya Şubesinde gerçekleştirilen plaket töreninde konuşan Sağlık-Sen Malatya Şube Başkanı Mehmet Bingöl, Başyiğit’i şiirinden dolayı kutladı. Böylesine uzun bir şiirin ancak büyük bir vatan aşkıyla yazılabileceğini ifade eden Bingöl, emeklerinden dolayı Başyiğit’e teşekkür etti. Başyiğit’in vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmak adına büyük bir iş başardığını aktaran Bingöl, Başyiğit’e şairlik serüveninde başarılar diledi. Sağlık-Sen’in bir üyesi olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Nusret Başyiğit ise, kendisine ilk tebriğin Sağlık-Sen’den gelmesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Başyiğit, yazdığı şiirin içeriği hakkında bilgi vererek, şiirin yazılmasında Mehmet Bingöl’ün kendisine büyük destekler verdiğini belirtti. busabahmalatya.com