Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu!

Balcı, Prof. Dr. Canan Karatay'ın ekmekle ilgili açıklamalarına da tepki göstererek, "Ekmek tüketmek sağlıklı yaşam için zorunludur. Buradan seslenmek istiyorum, fırıncı esnafından Karatay Hanım'a ekmek yok" dedi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, illerin oda başkanlarıyla beraber Federasyon merkezinde düzenlediği basın toplantısında ramazan pidesi ve ekmek fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Geçen yıl kilogram fiyatı 6,66 lira olan ramazan pidesi fiyatının bu yıl yüzde 8 fiyat artışıyla 7,2 lira olarak belirlendiğini bildiren Balcı, geçen yıl Ankara ve İstanbul'da 300 gramı 2 liradan satılan pidenin bu yıl 275 gramının 2 liradan satılacağını açıkladı. İzmir'de ise 350 gram pidenin 2,5 lira olarak satılacağını söyleyen Balcı, yıllık enflasyon baz alındığında bir yıl içinde pidedeki yüzde 8 artışı vatandaşların hoşgörü ile karşılayacaklarını düşündüklerini ifade etti.

“EKMEK FİYATLARINDA BİR DEĞİŞİKLİK SÖZ KONUSU DEĞİL”

Ekmek fiyatlarıyla ilgili ise Balcı, şöyle konuştu: "Bugün için gündemimizde ekmek fiyatlarında bir değişiklik söz konusu değil. Kilogram fiyatı yine azami 5 lira olarak uygulanacak. Pidedeki 7,2 liralık kilogram fiyat da ülke bazında her ilde uygulanacak azami fiyattır. Bu fiyatın altında satış yapacak iller de kendi maliyet hesabına göre satış yapacak.”

"FIRINCI ESNAFINDAN KARATAY HANIM'A EKMEK YOK"

Prof. Dr. Canan Karatay'ın ekmek tüketilmemesi yönündeki açıklamalarına değinen Balcı, "Son günlerde malum kişi tarafından 'ekmek tüketilmemesi' ifade edilmektedir. Oysa her zaman söylediğimiz gibi ekmekte çok önemli vitaminler ve mineraller vardır” açıklamasında bulundu.

İnsan sağlığı için erkeklerin günde 200-250 gram, kadınların 150-200 gram ekmek tüketmesi gerektiğini vurgulayan Balcı, "Ekmek tüketmek sağlıklı yaşam için zorunludur. Buradan seslenmek istiyorum, fırıncı esnafından Karatay Hanım'a ekmek yok” şeklinde konuştu.