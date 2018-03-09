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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

11 ayın sultanı Ramazan ne zaman? 2018 Ramazan'da ilk oruç ne zaman tutulacak ilk sahur ve iftar hangi gün? Ramazan ayı ve ilk oruç ne zaman tutulacak sorularının cevabını haberimizin detayından öğrenebilirsiniz

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

11 ayın sultanı Ramazan ne zaman? 2018 Ramazan'da ilk oruç ne zaman tutulacak ilk sahur ve iftar hangi gün? Ramazan ayı ve ilk oruç ne zaman tutulacak sorularının cevabını haberimizin detayından öğrenebilirsiniz

busabahh
busabahh
09 Mart 2018 Cuma 16:05
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2018 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tüm İslam dünyası için en önemli aylar olan üç aylar, 19 Mart 2018'da başlayacak. Ramazan'ın 1. günü ise 16 Mayıs 2018'e denk geliyor.

RAMAZAN BAYRAMI

İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

ÜÇ AYLAR

Üç aylar veya Mubarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmeti'nin ayıdır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Mirac Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır.   busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 09.03.2018 16:12
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Ne ZamanIlk Oruç Ne Zaman Tutulacak
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