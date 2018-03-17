Mübarek üç ayların sonuncu olan Ramazan oruç ibadetini yerine getirmek isteyen Müslüman alemi tarafından merakla araştırılıyor. 2018'de Ramazan ne zaman başlayacak? İlk oruç hangi gün tutulacak ve ilk iftar ne zaman yapılacak? soruları sıkça aratılıyor. Peki, 2018'de Ramazan orucu na zaman başlayacak? Ramazan bayramı hangi ne zaman?

2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan ayının 1. günü 16 Mayıs 2018’e denk geliyor. Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak. 15 Haziran ise Ramazan Bayramının birinci günü. 17 Haziran Ramazan Bayramı’nın son günüdür.

RAMAZAN BAYRAMI

İslam aleminde, oruç tutma ayı olan Ramazan'ın ardından üç gün boyunca kutlanan dinî bir bayram. Hicri takvime göre onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç gününde kutlanır. Bayramdan bir önceki gün, Ramazan ayının son günü olan arifedir. Hicri takvim bir ay takvimi olduğu için yıllar güneş temelli miladi takvimden 11-12 gün kısadır. Bu nedenle Ramazan Bayramı her sene bir önceki seneden 11-12 gün daha erken kutlanır. Yaklaşık olarak her 33 senede bir Ramazan Bayramı aynı günlere tekabül eder.

ÜÇ AYLAR

Üç aylar veya Mubarek üç aylar, Hicri takvim'de mukaddes olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarıdır. Faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan en azından saygıdan dolayı sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır. Hadise göre Recep Allah'ın ayıdır, Şaban Peygamber Muhammed'in ayıdır, Ramazan da ümmeti'nin ayıdır. Ayrıca, Recep Regaib Kandili ve Mirac Kandilini, Şaban Beraat Kandilini ve Ramazan Kadir Gecesini barındırır. busabahmalatya.com