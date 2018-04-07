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RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olan 11 ayın sultanı Ramazan’ı sabırsızlıkla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği 2018 takvimine göre Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olan 11 ayın sultanı Ramazan’ı sabırsızlıkla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği 2018 takvimine göre Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.

07 Nisan 2018 Cumartesi 12:16
RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan, tüm insanlığa rehber olarak gönderilen, Kuran'ın indirildiği, Peygamber Efendimizin (sav) müjdelediği bin aydan hayırlı olan, içinde Kadir Gecesi’nin bulunduğu bir ay.

2018 yılı 11 ayın sultanı Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve 14 Haziran Perşembe son günü olacak.

17 NİSAN ŞABAN AYI

17 Nisan 2018 tarihinde Şaban ayı başlayacak ve 30 Nisan 2018 tarihinde Berat Kandili idrak edilecek. Kadir Gecesi ise 10 Haziran 2018 tarihine denk gelmektedir. Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı ise 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve 17 Haziran 2018'de bayram son bulacak.

HİLAL DEMİRTAŞ - Busabah Gazetesi 

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