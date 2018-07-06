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Pütürge’de SODES kapsamında etkinlik düzenlendi

Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamındaki ‘Pütürge Harikalar Diyarı’ adlı proje çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. 

Pütürge’de SODES kapsamında etkinlik düzenlendi

Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamındaki ‘Pütürge Harikalar Diyarı’ adlı proje çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. 

06 Temmuz 2018 Cuma 10:01
Pütürge’de SODES kapsamında etkinlik düzenlendi

Etkinlik kapsamında ilk olarak piknik programı organize edildi. Su gözesinde yapılan organizasyona ilçe Kaymakamı Erkan Savar, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, İlçe Müftüsü Enes Yılmaz, kamu kurum ve kuruluşları yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından kurban kesilen programda açıklamalarda bulunan Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat katılımcılara teşekkür ederek, bilgiler verdi. Polat "Pütürge'nin en temel sorunlarından bir tanesi su sorunudur. Hatta göreve gelmeden önce bu konuda ciddi bir fizibilite çalışması yapmıştık. Burada birinci temel sorun sulama suyu. Aslında içme suyunda da sorunumuz vardı. Göreve geldiğim günden bu yana su sorunu ile ilgili aktif bir şekilde çalışmalar yaptım. Bugün bu sahada 74 m gövdeli, 4.5 milyon metreküp kapasiteli bir barajın proje çalışması devam ediyor. Sahada mühendisler tarafından çalışma yapılıyor. Bu projeyi bu yıl yatırıma teklif edeceğiz. Aslında bugün burada projenin ilk kazmasını vurmuş olacaktık ancak maden sahası gerekçesiyle projemiz bakanlık tarafından durduruldu. Durdurunca uzun uzadıya mesai harcayarak, görüşmeler yaptık. Tüm sorunlar aşıldı ve bugün mühendislerimiz çalışıyor. İnşallah güzel bir sonuç elde edeceğiz. Bölgemiz son 47 yılın en kurak günlerini yaşıyor. Özellikle Malatya, Adıyaman, Elazığ üçgeni bundan daha çok etkileniyor. Suyumuz azalmış durumda ancak mevcut olan suyu da en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Pütürgemizi geri kalmışlıktan kurtarmak adına her türlü çalışmayı yürütüyoruz. Alt yapı çalışmaları tamamen bitmiş durumda, üst yapı çalışmaları da devam ediyor. Kaldırım, ışıklandırma, asfaltlama ve restorasyon çalışmaları devam ediyor” diye konuştu.

 

İHA

Anahtar Kelimeler:
PütürgeSODESMalatyaEtkinlik
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