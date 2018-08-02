Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 37°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94687
ALTIN
197.983
DOLAR
5.0588
STERLİN
6.5943
EURO
5.8808

PÜTÜRGE’DE İÇMESUYU ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

MASKİ Genel Müdürlüğü, Pütürge ilçesi Gündeğer Mahallesi’nde 2 bin 350 metre uzunluğundaki içme suyu hattı inşasına devam ediyor.

PÜTÜRGE’DE İÇMESUYU ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

MASKİ Genel Müdürlüğü, Pütürge ilçesi Gündeğer Mahallesi’nde 2 bin 350 metre uzunluğundaki içme suyu hattı inşasına devam ediyor.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:08
PÜTÜRGE’DE İÇMESUYU ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Pütürge ilçesi Gündeğer Mahallesi’nde 2 bin 350 metre uzunluğundaki içme suyu hattı inşasına devam ediyor. MASKİ ayrıca Gündeğer’e 1 adet 50 tonluk depo ve 1 adet terfi merkezi inşa edecek. 

ÖNEMLİ BİR YATIRIM

Merkez ilçeler ve 11 ilçede altyapı güçlendirme ve yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu, “Malatya’nın her noktasına ulaşarak altyapı yenileme çalışmaları yapan MASKİ Genel Müdürlüğü il ve ilçelerde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Merkez ilçeler ve diğer 11 ilçede altyapı güçlendirme ve yenileme çalışmaları gerçekleştiren MASKİ Pütürge Gündeğer’de önemli bir yatırımı devam ettiriyor. Gündeğer Mahalle’mize 2 bin 350 metrelik içme suyu hattı çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz bölgede özverili çalışmalar gerçekleştiriyor. Yine burada 1 adet 50 tonluk depo ve 1 adet terfi merkezi inşa edecek. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra mahallemiz sağlam bir altyapıya kavuşacak. Emeği geçen ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
MalatyaPütürgeIçmesuyuMASKİErtan Mumcu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kaymakam Zengince’ye ziyaret
Kaymakam Zengince’ye ziyaret
Bitlis Valisi Malatya’yı ziyaret etti
Bitlis Valisi Malatya’yı ziyaret etti
392 araç trafiğe katıldı
392 araç trafiğe katıldı
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim