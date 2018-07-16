Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 33°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
90594
ALTIN
193.776
DOLAR
4.8413
STERLİN
6.4264
EURO
5.6733

Pütürge zorlu bir ilçemiz

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat’ı ziyaret etti. Mumcu, “Pütürge çok zorlu bir ilçemiz” dedi.

Pütürge zorlu bir ilçemiz

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Ertan Mumcu, Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat’ı ziyaret etti. Mumcu, “Pütürge çok zorlu bir ilçemiz” dedi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 13:22
Pütürge zorlu bir ilçemiz

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, “MASKİ’nin çalışmaları bizim belediye ayağımızın üçte birini oluşturmaktadır. İlçemizde de ciddi sıkıntılarımız vardı ama elhamdülillah, büyükşehir olunmasıyla birlikte bölgemizde çok önemli çalışmalar yapıldı. İlçe merkezinin alt yapısı tamamen yapıldı ve sahada da çok ciddi çalışmalar oldu. Sondajlar açıldı ve içme suyu olmayan mezralara içme suyu sağlandı. MASKİ’nin buradaki ekibi de aktif olarak çalışıyor. Onlara da teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

CİDDİ SORUNLAR YOK

MASKİ Genel Müdürü Ertan Mumcu da konuştu. Mumcu, “Pütürge yaklaşık 15 bin nüfusu, 68 mahallesi, Şiro Çayı’nın vadisini saymazsak, bizim için hizmet götürmede coğrafyası, topografyasıyla çok zorlu bir ilçemiz. Genelde dik ve eğimli yerleşkelerden oluşuyor. Buna rağmen şu ana kadar MASKİ Genel Müdürlüğü olarak yaklaşık 4 yılda 125 bin metre uzunluğunda, 10 milyon 600 bin TL değerinde yatırımımız oldu. Geçen yıl Doğanyol ve Pütürge ilçe merkezlerimizin şebeke çalışmalarını bitirdik. Bu anlamda yaklaşık 49 bin metre uzunluğunda, 6 milyon 300 bin TL değerinde içme suyu ve kanalizasyon hattını Pütürge merkezimize kazandırmış olduk. Burada Pütürge’nin zor coğrafyasından kaynaklı iki tane ekibimiz var. Bu ekiplerimiz Tepehan bölgesi ve merkezdeki mahalleler başta olmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Pütürge ile ilgili projelerimiz var. Bunları inşallah bütçe, zaman analizine göre hayata geçireceğiz. Hamdolsun Pütürge’mizde de büyük yerleşkelerde ciddi sorunlarımız yok. Kırsaldaki talepleri de projelerimiz, programlarımız, zaman ve maliyet çerçevesinde yerine getirmeye çalışacağız” ifadelerine yer verdi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Mehmet Polatşiro çayıErtan MumcuMASKİPütürge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuk istismarına 'tepki yürüyüşü'
Çocuk istismarına 'tepki yürüyüşü'
Ufak bir hata hayatını kararttı
Ufak bir hata hayatını kararttı
MOTAŞ’a klima tepkisi
MOTAŞ’a klima tepkisi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim