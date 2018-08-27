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Pütürge'ye yeni ilçe terminali yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen, fiziki yapısının ise İstanbul Esenler Belediyesi tarafından yapılacak olan Pütürge İlçe Terminali’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a ve ilçe terminalini Pütürge’ye kazandıran Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya teşekkür etti.

Pütürge'ye yeni ilçe terminali yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen, fiziki yapısının ise İstanbul Esenler Belediyesi tarafından yapılacak olan Pütürge İlçe Terminali’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, hizmetlerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a ve ilçe terminalini Pütürge’ye kazandıran Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya teşekkür etti.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:40
Pütürge'ye yeni ilçe terminali yapılıyor

Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediyesinin Pütürge ilçesinin gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirdiğini ve bunlardan biri olan modern kesimhanenin artık hizmette olduğunu söyledi.

ESENLER BELEDİYEMİZİN İMZASINI ATIYORUZ

İstanbul Esenler İlçe Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da temel atma törenin bir konuşma yaptı. Göksu, “Bedenleri Esenlerde olan gözü doğduğu topraklarda olan kardeşlerimize hizmeti asli görevimiz olarak kabul ederiz. Asıl insanın abadı insanın mutluluğudur. Biz Esenlerde yaşayan insanlarımızın mutluluğunu ve beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. İnsanın en mutluğu olduğu anlar doğdu yerde kendi hatıralarını görebilmesidir. Esenler’de en fazla nüfusa sahip topluluk Pütürgelilere aittir. Aynı mutluluğu ve hüznü yaşadığımız Pütürgelilerle birlikte ilçemize Esenler Belediyemizin imzasını atıyoruz” diye konuştu.

180 GÜNLÜK ACİL EYLEM PLANINI HAZIRLADIK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Göreve gelir gelmez 180 günlük acil eylem planını hazırladık. 314 çalışmadan 112 projemizi hemşerilerimizle paylaştık. Birlikte yürüyeceğiz sloganıyla çıktığımız yolda bugün açılışı ve temeli atılan projeler yürüyüşümüzün kilometre taşlarıdır. Hep birlikte yürüyerek, emek harcayarak ülkemizin büyümesine katkı sağlayacağız. Herkesin emeği bizim için kutsaldır” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Pütürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya bal ve plaket takdim etti.

İLK HARÇ DÖKÜLDÜ

Törenin ardından terminalin ilk harcı döküldü. Heyet temel atma töreninden sonra Pütürge Bal Festivalinin kortej yürüyüşüne katılıp, Pütürge Belediyesi yeni hizmet binasının açılışını yaptı. Heyet buradan da Bal Festivaline geçerek en iyi bal yarışmasına katıldılar. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
PütürgeIlçe Terminali
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