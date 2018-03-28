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Putin’den AVM’lere denetim emri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki AVM’lere güvenlik denetimi yapılmasını emretti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dimitri Medvedev’i alışveriş ve eğlence merkezlerinin güvenlik gereksinimlerine uygunluğunu araştırmasını...

Putin’den AVM’lere denetim emri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki AVM’lere güvenlik denetimi yapılmasını emretti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dimitri Medvedev’i alışveriş ve eğlence merkezlerinin güvenlik gereksinimlerine uygunluğunu araştırmasını...

28 Mart 2018 Çarşamba 17:19
Putin’den AVM’lere denetim emri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki AVM’lere güvenlik denetimi yapılmasını emretti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dimitri Medvedev’i alışveriş ve eğlence merkezlerinin güvenlik gereksinimlerine uygunluğunu araştırmasını istedi.

Putin, hükümetin ekonomiyle ilgili hükümet bakanları ve Kremlin personeli ile yaptığı toplantıda, "Kemerovo’da meslektaşlarımla bunun hakkında konuştum. Eğlence merkezlerinin etkinliği dikkatle incelenmelidir. Bunun geçici bir kampanya olarak ele alınması gerektiğinden emin olmak şarttır, ancak güvenlik sağlanmalıdır. Bu oldukça açıktır” dedi.

Sibirya bölgesindeki Kemerovo kentindeki ‘Kış Vişnesi’ isimli alıveriş merkezinde, 25 Mart’ta meydana gelen yangında aralarında 13 çocuğun da bulunduğu 64 kişi hayatını kaybetmişti.
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