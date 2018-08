Projelerin kapanışı yapıldı

İş-Kur Malatya İl Müdürü Vahap Toman, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun Arapgir için defalarca İşkur'a proje başvurusunda bulunduğunu ve her seferinde ilçe için daha çok alımın yapılmasını istediğini ifade etti.

Arapgir Belediyesi SODES'e yapılan projelerin kabul edilmesiyle yaklaşık 8 ay boyunca sürdürülen projelerde kapanış programı düzenlendi. Program Samime Aydınlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

DAHA FAZLA PROJE

Programda konuşan İş-Kur Malatya İl Müdürü Vahap Toman, Arapgir'de yapılan tüm çalışmaları ilgiyle takip ettiklerini belirterek Arapgir'in proje konusunda öncelikli olduğunu söyledi. Toman, Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu'nun Arapgir için defalarca İşkur'a proje başvurusunda bulunduğunu ve her seferinde ilçe için daha çok alımın yapılmasını istediğini ifade ederek sürekli olarak daha fazla proje talep ettiğini belirtti.

Daha sonra konuşan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “Şimdi yaptığımız bu kapanış programına ulaşan tüm kursiyerlerimiz birer sanat ve zanaat ustası haline geldiler. Yaptıkları ürünler şu an bölgemizde yapılan benzer projelerden, ortaya çıkan ürünlerden kat be kat üstün durumda. Kursiyerlerimizin her birinin emeğini tebrik ediyorum” dedi. busabahmalatya.com