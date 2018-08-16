Polis uyardı: Sahte paraya dikkat!

Geçtiğimiz dönemlerde okullara giderek internet dolandırıcılığıyla ilgili bilgilendirme yapan Malatya Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, daha sonra sokak sokak gezerek baca yangınları, soba zehirlenmeleri gibi konularda vatandaşları uyarılarda bulunmuş, vatandaşlardan tam not almışlardı. Şimdi de Malatya Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı’na giderek Kurban Bayramı öncesi “sahte para, dolandırıcılık ve hırsızlığa” kurban karşı alıcı ve satıcılarına uyarılarda bulunuyor.

SAHTE PARAYI ANLAMANIN EN KOLAY YOLU…

Kurban alıcı ve satıcılarını hem bilgilendiren hem de broşür dağıtan ekipler, “Sahte parayı anlamanın en kolay yollarından biri de banknotun kağıt kalitesidir. Elinizdeki paranın sert, pürüzlü ve üzerindeki yazıların soluk olmamasına dikkat etmelisiniz. Paranın ön yüzünde yer alan Atatürk portresinin yanı sıra 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası' ve banknotun değerini gösteren sayılar da dahil olmak üzere, yazılarda kabartma baskı bulunur” dediler. busabahmalatya.com