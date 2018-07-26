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Polat’tan Arapgir ve Arguvan’a ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Arapgir ve Arguvan ilçelerini ziyaret etti. 

Polat’tan Arapgir ve Arguvan’a ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Arapgir ve Arguvan ilçelerini ziyaret etti. 

26 Temmuz 2018 Perşembe 16:42
Polat’tan Arapgir ve Arguvan’a ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ilçe ziyaretlerine bazı Daire Başkanları, Şube Müdürleri ile AK Parti İl Teşkilatından yetkililer ile meclis üyeleri katıldı. 
İlçe ziyaretlerinde ilk olarak AK Parti İlçe teşkilatlarını ziyaret eden Başkan Polat bu ziyaretlerde teşkilat üyeleri ile sohbet edip, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Belediye Başkanı Polat, daha sonra Kaymakamlık ve Belediye ziyaretlerinde bulundu. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ilçe ziyaretleri sırasında Arapgir Kaymakamı Salih Sak, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Arguvan Kaymakamı Cuma Emir ile Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ı da makamlarında ziyaret ederek ilçe sorunları hakkında bilgiler aldı. 
Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’nın her yerine hizmet götürme gayret ve çabası içerisinde olduklarını belirten Başkan Polat, “Yapılan hizmet ve yatırımları yerinde görmek, ilçelerimizdeki sıkıntı ve sorunları ilk ağızdan dinlemek için bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. İlçelerimizin eksikliklerini biliyoruz bu eksiklikleri etaplar halinde yapacağımız çalışmalarla tamamlayacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak her ilçemize dengeli bir şekilde hizmet götürmeye çalışıyoruz. Malatyamızın ve ilçelerimizin daha modern ve daha yaşanabilir olması için hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte yapılan hizmet ve yatırımların takipçisi olacağız” dedi. 
Başkan Polat Kaymakamlık ve Belediye ziyaretlerinin ardından esnaf ziyaretinde bulundu. 
Ziyaretlerin ardından Arapgir ve Arguvanlı Mahalle Muhtarları ile bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, muhtarlardan mahallelerin sorunlarıyla ilgili bilgiler alarak bu sorunların çözümünün takipçisi olacağını söyledi. 
Polat ev ziyaretlerinde bulundu 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Arapgir ve Arguvan’da ev ziyaretlerinde de bulundu. Arapgir’de Mehmet ve Hatime Güngör çiftini, Arguvan’da ise Ahmet ve Güllü Dilek çiftini evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Hacı Uğur PolatMalatya Büyükşehir BaşkanıAk PartiArapgirArguvan
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