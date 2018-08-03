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Polat Yeşilçam Caddesindeki çalışmaları inceledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam Caddesinin devamı olan ve Tandoğan Mahallesini Göztepe Mahallesine bağlayan 700 metrelik yolda değişim, dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapıyor.

Polat Yeşilçam Caddesindeki çalışmaları inceledi

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilçam Caddesinin devamı olan ve Tandoğan Mahallesini Göztepe Mahallesine bağlayan 700 metrelik yolda değişim, dönüşüm ve yenileme çalışmaları yapıyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 15:53
Polat Yeşilçam Caddesindeki çalışmaları inceledi

Kuzey Kuşak Yolunun önemli arterlerinden biri olan bu hat, Yeşilçam Caddesine bağlanıyor. Göztepe ve Tandoğan mahallelerini birleştiren yolda ilk olarak altyapı çalışmaları yapan Büyükşehir Belediyesi, düzenleme çalışmaları kapsamında yolda kaldırım, cep otoparklar ve bisiklet yolları yapıyor. Aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmalarının da yapılacağı yol, yakın zaman içerisinde hizmete girecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Geziye Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarından Sinan Çeçen de katıldı.

2018 yılı içerisinde 21 caddeyi prestij caddeye dönüştüreceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilçam Caddesinin devamı olan 700 metrelik hatta 14 metre genişliğinde yol, 2.5 metre genişliğinde cep otoparklar, 1.2 metre genişliğinde çift taraflı bisiklet yolu ve kaldırımlar yapacaklarını söyledi.

Ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmalarının da yapılacağını ifade eden Polat, “Tandoğan ve Göztepe Mahallelerimizi birleştiren yolumuz Kuzey Kuşak Yolunun önemli bir parçası. Yeşilçam Caddemizdeki çalışmaları tamamladık. Yeni yüzüyle hemşehrilerimize hizmet veriyor. Hemen devamını da tamamlayarak yakın zamanda hizmet verir hale getireceğiz. Bulunduğumuz bölge hızla gelişiyor. Bu gelişime paralel olarak, ihtiyaçları hemen gideriyoruz. Cadde ve sokaklarımızı Malatya’ya yakışır hale getiriyoruz” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

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Polat Yeşilçam CaddesiçalışmalarMalatya
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