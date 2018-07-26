Polat, orman sahasını yerinde inceledi “Dikilen 700 bin fidanın yüzde 90’ı tuttu”

Malatya'da “Beydağı Yeşil Kuşak Ağaçlandırma” projesi kapsamında Beydağı’na dikilen fidanları yerinde inceleyen Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, gazetecilerle bir araya geldi. Kahvaltı programından sonra Beydağı ağaçlandırma sahasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bölge Müdürü Polat, her yıl ağaçların gelişimini izlediklerini dile getirdi.

FİDANLARIN YÜZDE 90’I TUTTU

Ağaçlandırma çalışmalarının 2009 yılında başladığını ifade eden Polat, “Ağaçlar kendini gösterdi ve burada bir orman oluşmaya başladı. Bundan sonra fidanların gelişimi daha da iyi olacak. Artık fidanlarımız buradaki karstik yapıda çatlakları buldular, köklerini geliştirdiler. Bundan sonra boya çalışacaklar. Malatyalılar gün geçtikçe bu fidanları aşağıdan görmeye başlayacaklar. Beydağı ağaçlandırma sahası 2009 yılında başladı. Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi içinde. Bu güne kadar bin 650 hektar yani 6 bin 500 dekarda 700 bin fidan dikilmiş ve bu fidanların yüzde 90’ı da tuttu. Buraya emeği geçen tüm çalışanlara bu işi başlatan Malatyalılara teşekkür ediyoruz. İnsanlar gelip burada dinlenebilme imkânı bulacak hem de diğer canlılar burada orman ekosistemi içerisinde yaşama şansı bulacaklar” şeklinde konuştu.

BU YETERLİ DEĞİL

Malatya’ya yönelik çalışmalarının sadece Beydağı’yla sınırlı olmadığını kaydeden Polat, sözlerine şöyle devam etti:

2017 yılında 6 bin 425 hektar yani 62 bin dekar alanda ağaçlandırma çalışmaları yaptık. Bu kapsamda 3 milyona yakın fidan, 16 milyona yakın meşe, badem ve sedir tohumu ektik. Bunlar da Pütürge, Akçadağ, Darende ve diğer ilçelerde yapmış olduğumuz çalışmalar. Malatya’da her yıl ortalama 60-70 bin dekar alanda çalışıyoruz. Bunları hem ağaçlandırma hem erozyon hem de mera ıslah çalışmalarıyla birlikte değerlendiriyoruz. Bu kapsamda 2018’de de yine ortalama 60-70 bin dekar alanda ağaçlandırma, erozyon ve mera ıslah çalışmaları yapacağız. Mera ıslah çalışmalarında vatandaşın mera olarak kullandığı alanlarda gölgelik, sıvat gibi tesisler yapıyoruz. bu tesisler oradaki otlayan hayvanların daha rahat bir ortamda meradan faydalanmaları amacıyla yaptığımız tesisler. Ağaçlandırma, erozyon kontrol çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Yeşillendirme çalışırken bir yandan da barajlara veya tarım arazilerini, yerleşim yerlerini tehdit eden alanlarda da erozyon tedbiri alıyoruz. Sel kontrol çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanı sıra Malatya’da çok güzel iki fidanlığımız var. Bunlar Dilek’te ve Karagöl’de bunlardan ortalama 9 milyon fidan üretiyoruz. Hem kamu kurum ve kuruluşlarına hem de kendi ağaçlandırma sahalarımıza dikiyoruz. Beylerderesi’nde yapılan barajın etrafındaki ağaçlandırma çalışmalarına hem Büyükşehir Belediyemizle hem Yeşilyurt Belediyemizle birlikte oranın ağaçlandırılması yönünde birlikte çalışıyoruz. İnşallah Beydağ’ı ve Beylerderesi bittiğinde Malatya’daki yaşayan vatandaşlarımızın yeşil alan ihtiyaçları da karşılanmış olacak. Bu yeterli değil artırmak için çalışmak lazım. Bizde bu bağlamda Malatya’nın etrafında ağaçlandırabileceğimiz mülkiyet problemi olmayan yerlerde çalışmalara hep birlikte devam edeceğiz.”

ÇOK ALIN TERİ VAR

Malatyalıların kendilerine müracaat etmeleri halinde Beydağı’ndaki ormanlık sahasını gezebileceklerini ve ağaçları yerinde görebileceklerini dile getiren Polat, “Ağaçların kuruyup kurumadığı görmek isteyenler gelip burada yerinde görebilirler. Bizim bekçilerimiz var. Girerken bekçilerimizle girmeleri lazım. Çünkü ufacık bir yanlış buradaki bu kadar emeği, bu kadar beklentiyi bir cam şişe kırığına, bir sigara izmaritine heba etmemek lazım. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda burada çok emek var, çok alın teri var. Buraya devletin, milletin kaynağını aktardık. Orman İşletme Müdürlüğümüzün izni dahilinde buraya gelmek isteyenleri bizim arabalarımızla getirir, gezdirir, geri götürürüz. Hatta bununla ilgili organize olurlarsa buradaki teklik elemanlarımız da eşlik eder” diye konuştu. busabahmalatya.com