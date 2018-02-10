Plajda serinleyenlerin korkulu rüyası sevimli maymun çıktı

Aydın’da yaz sezonu boyunca plajlarda yaşanan birçok hırsızlık olayının zanlısı sevimli bir maymun çıktı. Hırsızlık amacıyla özel olarak eğitilen ve aylar sonra yakalanan sevimli hırsız bir hayvanat bahçesinde koruma altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde yaz sezonu plajlarda daha fazla hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlık olaylarının pek çoğu da aydınlatılamadı. Hırsızlığın yaşandığı plajlarda dikkat çeken tek şey ise başıboş dolaşan ve kimseye yakalanmayan sevimli maymun oldu. Önceki gün Didim sahilinde başıboş dolaşan bir maymun gören çevre sakinleri durumu belediye ekipleri ile Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi’ne ihbar etti. Ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu yakalanan maymun koruma altına alındı.

Yakalanan maymunun geçtiğimiz yıl Kuşadası’nda çeşitli hırsızlık olaylarına karışan, son yaz sezonu da sahibi tarafından Didim sahillerinde hırsızlık yaptırıldığı belirtilen maymun olduğu belirtildi.

Görevlilere zor anlar yaşattı

Koruma altına alınan maymunu resmi işlemleri tamamlanıncaya kadar ellerinde tutan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri maymunun maharetleri karşısında zor anlar yaşadılar. Kilit açma, ip çözme ve anahtar kullanma becerisine kadar pek çok konuda eğitim aldığı belirlenen maymun, art niyetli kişiler tarafından başka suçlarda kullanılmaması için ismi gizli tutulan bir hayvanat bahçesinde koruma altına alındı.

Polis tarafından da el konulan olayda, pek çok hırsızlık olayında kullanılan maymuna sahip çıkan olmadı. Polis ve hırsızlık şubesi maymunu hırsızlık olayında kullanan kişi ya da kişileri arıyor.