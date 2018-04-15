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Piyango bileti ve simit satarak ailesine bakıyor

Kırşehir’de açtığı seyyar tezgahta piyango bileti ve simit satarak elde ettiği gelirle ailesine ve kızına bakan Yasemin Çelebi, verdiği hayat mücadelesi ile örnek oluyor.İzmir’de bir süre makine ve ütü ustası olarak çalıştıktan sonra...

Piyango bileti ve simit satarak ailesine bakıyor

Kırşehir’de açtığı seyyar tezgahta piyango bileti ve simit satarak elde ettiği gelirle ailesine ve kızına bakan Yasemin Çelebi, verdiği hayat mücadelesi ile örnek oluyor.İzmir’de bir süre makine ve ütü ustası olarak çalıştıktan sonra...

15 Nisan 2018 Pazar 11:41
Piyango bileti ve simit satarak ailesine bakıyor

Kırşehir’de açtığı seyyar tezgahta piyango bileti ve simit satarak elde ettiği gelirle ailesine ve kızına bakan Yasemin Çelebi, verdiği hayat mücadelesi ile örnek oluyor.

İzmir’de bir süre makine ve ütü ustası olarak çalıştıktan sonra memleketi Kırşehir’e dönen 32 yaşındaki Yasemin Çelebi, "Kırşehir’de bir süre iş baktım ama bulamadım. İş bulamayınca seyyar satıcılığı tercih ettim. Milli Piyango ile bilet satmaya başladım. Özellikle kadınlar bilet satıyor olmamı değişik karşılıyordu. Bazı insanlar, kadın olmamdan dolayı ben para kazanayım diye benden alışveriş yapmayı tercih etti. İyisi de kötüsü de geliyor. İnsanlara hiçbir şekilde bir şey diyemiyorum. Ben onlara müşteri gözüyle bakıyorum" dedi.

Günde 80 lira kazanarak kazandığı parayla kızı ve ailesine baktığını anlatan Çelebi, "Günlük ortalama 80 lira kazanıyorum. Çalışıyorum, kazandığım para ile aileme de bakıyorum. Ailemin hiçbir geliri yok. Tarlası yok, evi yok. Hiçbir şeyleri yok. Tezgahtan elde ettiğim gelirin bir kısmını da aileme veriyorum. Kalan paranın bir bölümünü de kızımın eğitim masraflarına harcıyorum. Kızımı okutmaya da devam edeceğim. Kızımın eğitimine önem veriyorum. Gelirimin gerekirse hepsini de çocuğumun iyi yetişmesi için harcarım" ifadelerini kullandı.

Her sabah 08.00’de tezgahını açan Çelebi, akşam hava kararmadan da tezgahını toplayarak bir sonraki güne ve hayat mücadelesine kendini hazırlıyor.
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