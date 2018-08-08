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Personele işbaşı eğitim kursu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Malatya’da turizm işletme belgeli tesislerde çalışan personele yönelik işbaşı eğitim kursu gerçekleştiriliyor.

Personele işbaşı eğitim kursu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Malatya’da turizm işletme belgeli tesislerde çalışan personele yönelik işbaşı eğitim kursu gerçekleştiriliyor.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:12
Personele işbaşı eğitim kursu

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ildeki turizm sektöründe hizmet veren konaklama ve yeme-içme işletmelerinde çalışmakta olan personelin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirerek hizmet kalitesini arttırmak amacıyla “İşbaşı Eğitim Kursları” adı altında ön büro, yiyecek-içecek servisi, kat hizmetleri, yiyecek üretiminin yanısıra, yöneticileri eğitici olarak yetiştirme kursu ve kişisel gelişim eğitimi kursu düzenleniyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, eğitim programıyla şu bilgileri verdi:

“Bakanlığımız tarafından verilen bu eğitim ilimizdeki turizm işletme belgeli oteller ile turizm işletme belgeli lokantaların talepleri doğrultusunda, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü usta öğreticileri tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir. 7/14 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen kurslara otel yöneticisi olarak 26, ön büro hizmetleri branşında 16, kat hizmetleri branşında 17, yiyecek-içecek servis hizmetleri branşında 23, yiyecek üretimi hizmetleri (mutfak) branşında ise 16 personel olmak üzere toplam 98 kursiyer iştirak etmektedir.” (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Işbaşı Eğitim KursuPersonel
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