‘Pembe Otobüs’ için imza kampanyası 

Van’da 54 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ tarafından başlatılan ‘Pembe Otobüs’ kampanyası için toplanan 10 bini aşkın imza, Van Büyükşehir Belediyesi UKOME’ye teslim edildi. Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ile görüşen Van SDİ yönetimi, toplu taşıma sırasında kadınların yaşadığı sıkıntıları aktardı. Van SDİ adına yaşanan sorunları Genel Sekreter Yalçın’a aktaran Sena Ucak, kadınlara ait toplu taşıma araç uygulamasının rahatsızlık verecek seviyeye ulaşması sebebiyle dünya üzerinde Mısır, Endonezya, Dubai, Brezilya, Meksika, Tokyo’da ve Türkiye'de ise Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya'da talep edildiğini ve uygulamaya konulduğunu hatırlattı.

Van’da da uygulanmaya konulmasını talep eden Ucak, “Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi tarafından geçtiğimiz günlerde kadınlara pembe otobüs tahsis edilmesi için 54 STK’nın destek verdiği imza kampanyası başlatıldı. Yoğun güzergâhlar başta olmak üzere genç ve yaşlı kadınların toplu taşıma araçlarında yaşadığı sıkıntılardan yola çıkılarak başlatılan kampanya halk tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı” dedi.



Pembe otobüs uygulamasının tahlisiz olaylar için kesin çözüm değilse de yolculuk sırasında rahatlık sağlayacak bir imkan olduğunu kaydeden Ucak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Van'da Çarşı-Bölge Hastanesi ve Çarşı-Kampüs gibi yoğun güzergahlarda; hasta ve yaşlı kadınlar ayakta kalmaktan, genç ve yaşlı erkekler bayanlara yer vermek zorunda olmaktan, hassasiyet sahibi olanlar kadın-erkek karışıklığından ve birçok vatandaş toplu taşıma araçlarındaki yoğunluktan mustarip ve şikayetçidir. Pembe otobüs uygulaması bu gibi şikayetleri giderecek, kadın ve erkeklerin rahat yolculuk yapmalarını sağlayacak bir uygulama olacaktır. Kampanyaya kadınlarla beraber erkeklerin destek vermesi, uygulamanın her kesim tarafından istendiğini, mevcut durumun erkekler tarafından da rahatsızlık verecek seviyede olduğunu ortaya koymaktadır. Bu talebin cinsiyet ayrımcılığı, kadını kamusal alandan soyutlamak olduğu iddiaları cılız ideolojik yaklaşımlardır. Bu kadının kamusal alanda daha rahat hareket edebilmesini sağlayacak ve sosyal alana katılmasını teşvik edecek bir imkandır.”



“Bu talebi kimse başka yerlere de çekmesin”

Van SDİ üyelerinin taleplerini dinleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın ise, “Özellikli hanımefendilerin daha rahat hareket etmeleri eğer sıkışık gidecekse bile bunun hanımlar arasında olması arzu ediliyor. Bu çok medeni bir talep. Bu talebi kimse başka yerlere çekmesin. Bu işten başka türlü yorum çıkarmak isteyenlere de fırsat verilmemeli. Zaten başka illerimizde bu uygulama yapılıyor. Bizler arkadaşlarımızla beraber bu hafta çalışmasını yapalım, önümüzdeki haftadan itibaren size netice verelim. Belki tamamen sizin istediğiniz noktada olmayabilir. Ama bir başlangıç olur diye düşünüyorum. Ben tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.busabahmalatya.com