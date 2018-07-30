Pekmez, pestil, karın bumbar ile KENDİ İŞİNİZİ KURUN!

Kadınların iş hayatına atılması için bazı kurumlardan destek gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu da (TKDK) kadınlar için kolları sıvadı. Gazetecilere konuşan ve üretim yapmak isteyen bütün kadın girişimcilerin yanında olduklarını ifade eden TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, kadınların gelin, folklorik, bebek ve giysi yapımı, Malatya’ya ait yöresel ev yemekleri, karın bumbar gibi çalışmalar yapabileceklerini söyledi.

70 KALEM DESTEĞİMİZ MEVCUT

TKDK desteklemelerinin sadece hayvancılıkla ilgili olmadığını belirten Tunç, “Kadınlarımız çoğunlukla masa başı iş istiyor. Bunun yerine kendi iş yerlerini kurabilir, kendi iş yerlerinin patronları olabilirler. TKDK olarak bizim yaklaşık 70 kalem desteğimiz mevcut. TKDK’nın sadece hayvancılıkla, besi ve süt inekçiliğiyle ilgili destek verdiği algısının oluşmasını istemiyoruz. TKDK olarak 302 yöresel ürün tedbiri konusunda çalışmamız var. Bu tedbir içerisinde tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, arıcılık, kırsal turizm, süt ürünleri yetiştiriciliği mevcut. Bunların yanında, ayrıca yöresel ürünleri de destekliyoruz. Öte yandan el sanatları, yorgancılık, dokumacılık, cam ve eşya, seramik yapımı, tandır yapımı, giysi dekorasyonu, nakış işleme, Malatya’nın yemekleri, süpürge yapımı, sepet dokuması gibi girişimlerin tamamını da destekliyoruz” diye konuştu.

ARKADAŞLARIMIZ DANIŞMANLIK YAPAR

Tunç, “Özellikle el becerileri yüksek kadın girişimcilerimizi bekliyoruz. Çünkü kadın girişimcilerin sanatsal girişimlerde el becerileri yüksektir. Bununla ilgili desteklerimiz mevcut. En çok arzuladığımız şeylerden birisi birkaç kadın girişimcinin bir araya gelerek yöresel ürünlerle, el sanatlarıyla ilgili bir proje yapıp bu projeyi hayata geçirmesi. Malatya bu konuda uygun bir şehir. Bununla ilgili bize başvuran kadınlarımıza, arkadaşlarımız danışmanlık yaparak bilgiler verebilirler” dedi.

YARDIMCI OLABİLİRİZ

Amaçlarının ekonomiye katkı sunmak olduğunu dile getiren Tunç, “Yapmak istedikleri ilgili bir yatırım bizde yoksa diğer Fırat Kalkınma Ajansı, DAP’ın destek verdiği alanlarda kendilerine rehberlik edebilir, yardımcı olabiliriz. Gerçekten iş yapmak isteyen, bu konuda fikri olan bize gelsin. Asıl amacımız ülkemizin, ilimizin değerlerine sahip çıkmak, bunları geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Diğer yandan da ekonomiye katkı sunmaktır. Malatya özelinde baktığımızda, leblebi, tel kadayıf, ceviz, salamura, pestil, turşu, sarma, mantı, sebze kuruları, ev konservesi, pekmez, sucuk, dut pekmezi, süzme yoğurt, yufka ekmeği, Malatya'ya ait ekşili ekmek, su böreği, kuzu dolma, karın, bumbar gibi kalemlerin hepsi için başvurabilirler. Makine ekipman ve yer yapımı konusunda destek alabilirler. Bu konuda kadın girişimcilerimizi ‘Yeter ki iş yapsın’ diyerek kurumumuza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

KENDİ İŞLERİNİN SAHİBİ OLABİLİRLER

Girişimcilerin çalışmaktan korkmamalarını isteyen Tunç, “Örneğin birçok insan ev baklavası yemeyi arzu ediyor. İçerisinde doğal ürünlerin olduğuna inandığı, içinde Malatya tereyağının, Malatya cevizinin yer aldığı o lezzeti bulmak istiyor. Girişimci arkadaşlarımız çalışmaktan korkmasınlar. Gidip bir yerlerde iş aramak yerine kendi işlerinin sahibi olabilirler. En azından başarılı olamazlarsa da bir iş yapmanın mutluluğunu yaşarlar. Mesela ben şu işi yaptım, şu işle uğraştım, diyerek çocuklarını anlatacakları bir anıları da olabilir. Bu anlamda özellikle kadın girişimcilerimiz, kadın arkadaşlarımızın bu konuya önem vermelerini istiyoruz. Fikir almak için dahi olsa TKDK İl Koordinatörlüğümüze bir çay içmeye bekliyoruz” şeklinde konuştu.