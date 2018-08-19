Pekfen’de yaz okulu sona erdi

Pekfen Yaz Okulu'nda eğlenerek öğrenmenin doyum olmaz tadına varan çocuklar, her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden özel etkinlikler ile doyasıya eğlendiler. Drama çalışmalarından seramik boyamaya, akıl oyunlarından Kuran eğitimine, müzikal etkinliklerden materyal kullanımlı oyunlara, kamp ve eğitici geziler gibi birçok sosyal aktiviteyi, Pekfen Okulları’nın uzman kadrolu ekibi, öğrencilere en iyisini yaşatmak için seferber oldu.

16 Ağustos Perşembe günü “Yaz Okuluna Veda” isimli program ile içerisinde sergi, deney, akıl oyunları, tiyatro ve dans gösterileri gibi çalışmalarını gösterime sunan öğrenciler misafirler tarafından tam not aldı. Pekfen Okulları Fahri Kayıhan Şubesi Okul Müdürü Serkan Özyurt, yaptığı açıklamada “Çocuklarımız bir eğitim yılını daha bitirerek yaz tatili sürecine girdiler. Bu tatili hem eğlenceli hem de verimli bir hale getirmek için ekibimle beraber ciddi bir çaba sarf ederek Malatya’da eksiği açık olarak hissedilen Tam donanımlı Yaz Okulumuzu açtık. Yaz okullarımız bizim için çocukların sadece vakit geçirebilecekleri bir ortam değil, bir sonraki eğitim yılına hazırlık ve bir adım önde başlaması için büyük bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda sürecimizi çok kaliteli bir şekilde yürüten tüm öğretmenlerime ve bizlere güvenen velilerime çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Katılım belgeleri dağıtılarak son bulan programda velilerin ve çocukların mutlulukları gözlerden kaçmadı. busabahmalatya.com