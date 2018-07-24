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Pazarda yüzler gülüyor

Yakın zamana kadar el yakan patates, soğan ve domates, yerli mahsullerin çıkmasıyla ucuzladı. Pazarlarda soğan ve patatesin kilosu 1,5-2 liraya, domatesin ise bir liraya kadar düştü.

Pazarda yüzler gülüyor

Yakın zamana kadar el yakan patates, soğan ve domates, yerli mahsullerin çıkmasıyla ucuzladı. Pazarlarda soğan ve patatesin kilosu 1,5-2 liraya, domatesin ise bir liraya kadar düştü.

24 Temmuz 2018 Salı 11:08
Pazarda yüzler gülüyor

Domates, patlıcan, biber, soğan, patates gibi sebzelerin hasadına başlanmasının ardından fiyatlar tezgahlara da yansıdı. Sebzeler yarı yarıya ucuzladı. Fiyatların düşmesi hem vatandaşlar hem de pazarcılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

VATANDAŞ MEMNUN

Konuya ilişkin konuşan pazar esnafları, bu durumdan memnun olduklarını söylediler. Pazarcı Erdal Sarı, “Pazarda domates 1 ila 2 lira, salatalık 2.50 lira, patlıcan 3 lira, taze fasulye 4 lira, dolma biberi 3 lira… Fiyatlar bu şekilde devam ediyor. Patates ve soğan çok yükselmişti ama şimdi durum iyi. Vatandaş da bu durumdan memnun” diye konuştu.

Vatandaşlardan Sibel Kurt ise, “İncir 5-6 lira, şeftali 2-3.50 lira, üzüm 4-5 lira, kayısı 5-6 liradan alıcı buluyor. Biz hem meyve hem sebze almaya geldik. Sebze çok pahalıydı. Şimdilerde bir düşüşün olduğunu görüyoruz” dedi. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
PazarSoğan Domates
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