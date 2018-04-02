Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 22°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114993
ALTIN
170.088
DOLAR
3.9636
STERLİN
5.5685
EURO
4.8897

Pazarcılar Odası başkanı, tabancayla vuruldu

Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz, pazarda etiket kontrollerinde üniforma giyilmesi konusunda tartıştığı çalışanı tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa...

Pazarcılar Odası başkanı, tabancayla vuruldu

Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz, pazarda etiket kontrollerinde üniforma giyilmesi konusunda tartıştığı çalışanı tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa...

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:44
Pazarcılar Odası başkanı, tabancayla vuruldu

Antalya Semt Pazarcılar Odası Başkanı İsmail Öz, pazarda etiket kontrollerinde üniforma giyilmesi konusunda tartıştığı çalışanı tarafından tabancayla bacağından vurularak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Semt Pazarcılar Odası’nda oda başkanı İsmail Öz ile pazarda etiket kontrolü yapan çalışanı H.C. arasında, iddiaya göre üniforma giyilmesi konusunda telefonda tartışma çıktı. Öz, bunun üzerine H.C.’yi konuşmak üzere Pazarcılar oda binasına çağırdı. Oda binasının üst katında İsmail Öz ile H.C. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.C. belinden çıkardığı tabancayla Öz’ü sol bacağından vurdu.

Kanlar içinde kalan İsmail Öz, otomobiliyle özel bir hastaneye giderken, H.C. ise polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınıp, sağlık kontrolünden geçirilen H.C., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Ameliyata alınan Öz’ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YENİ DÖNEM BAŞLADI
YENİ DÖNEM BAŞLADI
Otizmli gençler hem çaldı hem söyledi
Otizmli gençler hem çaldı hem söyledi
Kaşüstü Kavşağı’nı konuştular
Kaşüstü Kavşağı’nı konuştular

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim